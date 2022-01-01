Преимущества

Система усиленной фиксации StrongFix

Материал корпуса и излива: 100% латунь

Материал рукоятки: металл

Корпус монолитный литой латунный

Литой поворотный излив

Угол поворота излива 360°

Длина излива, мм: 224

Аэратор Perlator

Технология аэрирования воды Air+

Самоочищающийся аэратор

Керамический картридж 35 мм

Диапазон движения рукоятки: 100°

Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*

Индикатор холодной/горячей воды

Возможность установки нажимного донного клапана

Смеситель для кухонной мойки VIDIMA Уно BA241AA представляет собой сантехнический элемент для подачи и регулировки температуры и напора воды. Изделие оснащено поворотным изливом и металлической рукояткой. Корпус изготовлен из латуни. Смеситель покрыт никель-хромом для защиты от коррозии. Монтаж осуществляется на кухонную мойку.