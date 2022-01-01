- Персональная скидка
Смеситель для кухонной мойки Vidima Уно BA241AA
Арт. О00000030870
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Болгария
|
Родина бренда
|Болгария
|
Гибкий излив
|Нет
|
Стиль
|современный
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Смеситель для кухонной мойки VIDIMA Уно BA241AA представляет собой сантехнический элемент для подачи и регулировки температуры и напора воды. Изделие оснащено поворотным изливом и металлической рукояткой. Корпус изготовлен из латуни. Смеситель покрыт никель-хромом для защиты от коррозии. Монтаж осуществляется на кухонную мойку.
Преимущества
- Система усиленной фиксации StrongFix
- Материал корпуса и излива: 100% латунь
- Материал рукоятки: металл
- Корпус монолитный литой латунный
- Литой поворотный излив
- Угол поворота излива 360°
- Длина излива, мм: 224
- Аэратор Perlator
- Технология аэрирования воды Air+
- Самоочищающийся аэратор
- Керамический картридж 35 мм
- Диапазон движения рукоятки: 100°
- Система защиты рукоятки от нагревания Comfort Touch*
- Индикатор холодной/горячей воды
- Возможность установки нажимного донного клапана