Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
Арт. О00000006418
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Подходит для
|для монтажной пены
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Материал рукояти
|пластик
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- Тефлоновый пистолет для монтажной пены Вихрь удобно лежит в руке. Имеет длинный металлический ствол, который позволяет доставлять пену в труднодоступные места. Отличается облегченной конструкцией и простотой в эксплуатации. Пластиковая ручка обеспечивает надежный охват и пистолет не выскальзывает из рук.
Преимущества
- Хорошо ложится в руку - для комфорта в работе
- Пластиковая рукоять - для надежного охвата
- Длинный носик - для работы в труднодоступных местах
- Легкая конструкция - для долгой деятельности без усталости
- Простота конструкции - для понятного использования Вихрь