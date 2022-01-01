Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
849 ₽
1 810 ₽
Пистолеты для монтажной пены
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
    Арт. О00000006418
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
    Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый
      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый

      Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый

      • -961 ₽
      849 ₽
      1 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000006418

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Подходит для
      		для монтажной пены
      Материал рукояти
      		пластик
      Все характеристики
      • -961 ₽
      849 ₽
      1 810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      26 ₽
      4.5
      Отрезной круг (125x1x22 мм)
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      30 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x1,6x22 мм)
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      548 ₽
      767 ₽
      5.0
      Пистолет для герметиков Зубр Эксперт 06625 (310 мл, полукорпусной)
      • -219 ₽
      Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310
      630 ₽
      5.0
      Пистолет для герметика Sturm 1073-05-310
      Очиститель монтажной пены KRAFTFLEX PREMIUM CLEANER, 500мл
      310 ₽
      5.0
      Очиститель монтажной пены KRAFTFLEX PREMIUM CLEANER, 500мл
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Пена монтажная Makroflex оригинальная PRO всесезонная 750 мл
      850 ₽
      Пена монтажная Makroflex оригинальная PRO всесезонная 750 мл
      Монтажная пена Момент PRO 65 PS850 ПРОФИ 2250025
      1 040 ₽
      Монтажная пена Момент PRO 65 PS850 ПРОФИ 2250025
      Очиститель монтажной пены ULTIMA RUS, 500 ml
      180 ₽
      Очиститель монтажной пены ULTIMA RUS, 500 ml
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      200 ₽
      Смазка для буров Gazpromneft, 100 г.
      Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
      1 020 ₽
      Пена монтажная Makroflex 2598441 PRO, 750 мл
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      26 ₽
      5.0
      Отрезной круг (125x0,8x22 мм)
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тефлоновый пистолет для монтажной пены Вихрь удобно лежит в руке. Имеет длинный металлический ствол, который позволяет доставлять пену в труднодоступные места. Отличается облегченной конструкцией и простотой в эксплуатации. Пластиковая ручка обеспечивает надежный охват и пистолет не выскальзывает из рук.

        Преимущества

        • Хорошо ложится в руку - для комфорта в работе
        • Пластиковая рукоять - для надежного охвата
        • Длинный носик - для работы в труднодоступных местах
        • Легкая конструкция - для долгой деятельности без усталости
        • Простота конструкции - для понятного использования Вихрь