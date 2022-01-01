Пистолет для монтажной пены Вихрь 73/3/6/4, тефлоновый

Тефлоновый пистолет для монтажной пены Вихрь удобно лежит в руке. Имеет длинный металлический ствол, который позволяет доставлять пену в труднодоступные места. Отличается облегченной конструкцией и простотой в эксплуатации. Пластиковая ручка обеспечивает надежный охват и пистолет не выскальзывает из рук.

Преимущества