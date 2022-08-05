Преимущества

Дополнительная рукоятка для удобной работы в двух режимах (дрель и миксер)

Регулировка скорости вращения шпинделя нажатием на кнопку включения

Функция реверса

Наличие фиксатора кнопки включения позволяет зафиксировать ее в рабочем положении при длительной работе

Возможность вращения задней рукоятки на 360° позволяет выбрать удобный хват

Многоцелевая дрель-миксер идеально подходит для сверления отверстий большого диаметра и размешивания различных растворов, краски и бетона

Высокий крутящий момент позволяет сверлить глубокие отверстия большого диаметра, например, сверлом Левиса и размешивать различные ЛКМ и даже бетон

Электронная регулировка частоты вращения позволяет начать размешивание без разбрызгивания и производить точное сверление отверстий

Реверсирование вращения помогает как извлекать сверла из глубоких отверстий, так и менять направление перемешивания простым переключением рычажка

Металлический корпус редуктора обеспечивает повышенную прочность узла и лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок

Усиленная основная рукоятка с удобным держателем ключа патрона

Ключевой патрон с максимальным диаметром 16 мм под большинство сверл и хвостовиков насадок

Фиксатор выключателя в нажатом положении для длительных работ

Возможность быстрой замены щеток, что позволяет практически не прерывать рабочий процесс

Прорезиненный кабель, выдерживающий пониженные температуры, «не дубеющий» на морозе

Дрель-миксер Д-1000М Вихрь - электрический инструмент двойного назначения, предназначенный для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д) (при установке соответствующих сверл), и перемешивание лакокрасочных материалов (при установке соответствующей насадки). Данное устройство сможет одновременно заменить два электроинструмента, что положительно скажется на бюджете покупателя. Данная дрель-миксер оснащена 3-х кулачковым патроном, что позволяет надежно фиксировать в нем и насадки для перемешивания строительных смесей (с соответствующим диаметром хвостовика), и сверла для обустройства отверстий большого диаметра. Данный инструмент относится к низкооборотным дрелям, поэтому низкие обороты вращения и высокий крутящий момент позволяет с их помощью не только перемешивать самые различные растворы, но и использовать для сверления больших отверстий даже в очень твердых материалах.