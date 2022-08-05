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Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
5.0
1
4 890 ₽
Сетевые дрели
    Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
    Арт. О00000016501
    5.0
    1
    Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
    Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
    Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
    Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
    Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
      Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
      Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
      Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
      Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт
      Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт

      Дрель-миксер Вихрь Д-1000М, 1000 Вт

      4 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016501
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      4 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Дрель-миксер Д-1000М Вихрь - электрический инструмент двойного назначения, предназначенный для сверления отверстий в различных конструкционных материалах (дерево, сталь, кирпич, легкий бетон и т. д) (при установке соответствующих сверл), и перемешивание лакокрасочных материалов (при установке соответствующей насадки). Данное устройство сможет одновременно заменить два электроинструмента, что положительно скажется на бюджете покупателя. Данная дрель-миксер оснащена 3-х кулачковым патроном, что позволяет надежно фиксировать в нем и насадки для перемешивания строительных смесей (с соответствующим диаметром хвостовика), и сверла для обустройства отверстий большого диаметра. Данный инструмент относится к низкооборотным дрелям, поэтому низкие обороты вращения и высокий крутящий момент позволяет с их помощью не только перемешивать самые различные растворы, но и использовать для сверления больших отверстий даже в очень твердых материалах.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоятка для удобной работы в двух режимах (дрель и миксер)
        • Регулировка скорости вращения шпинделя нажатием на кнопку включения
        • Функция реверса
        • Наличие фиксатора кнопки включения позволяет зафиксировать ее в рабочем положении при длительной работе
        • Возможность вращения задней рукоятки на 360° позволяет выбрать удобный хват
        • Многоцелевая дрель-миксер идеально подходит для сверления отверстий большого диаметра и размешивания различных растворов, краски и бетона
        • Высокий крутящий момент позволяет сверлить глубокие отверстия большого диаметра, например, сверлом Левиса и размешивать различные ЛКМ и даже бетон
        • Электронная регулировка частоты вращения позволяет начать размешивание без разбрызгивания и производить точное сверление отверстий
        • Реверсирование вращения помогает как извлекать сверла из глубоких отверстий, так и менять направление перемешивания простым переключением рычажка
        • Металлический корпус редуктора обеспечивает повышенную прочность узла и лучшее охлаждение редуктора в условиях повышенных нагрузок
        • Усиленная основная рукоятка с удобным держателем ключа патрона
        • Ключевой патрон с максимальным диаметром 16 мм под большинство сверл и хвостовиков насадок
        • Фиксатор выключателя в нажатом положении для длительных работ
        • Возможность быстрой замены щеток, что позволяет практически не прерывать рабочий процесс
        • Прорезиненный кабель, выдерживающий пониженные температуры, «не дубеющий» на морозе