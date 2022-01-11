Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22 предназначена для домашних мастеров. Светодиодная подсветка позволяет работать в темное время суток. Батареи Li-Ion не имеют эффекта памяти, поэтому они обладают большой емкостью и намного легче других аккумуляторов. Данная модель имеет защиту от перегрузки, что увеличивает ее рабочий ресурс.

Преимущества