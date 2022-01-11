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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
5.0
1
5 790 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
    Арт. О00000016502
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22

      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016502
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22 предназначена для домашних мастеров. Светодиодная подсветка позволяет работать в темное время суток. Батареи Li-Ion не имеют эффекта памяти, поэтому они обладают большой емкостью и намного легче других аккумуляторов. Данная модель имеет защиту от перегрузки, что увеличивает ее рабочий ресурс.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка (всего за 1 час)
        • Защита от перегрузки для долгого срока службы
        • Эффективная вентиляция двигателя
        • Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-18Л-2К/Б 72/14/22