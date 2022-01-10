Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
Арт. О00000016468
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|45
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23 подойдет для ремонтных работ в домашних условиях. Рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает комфортный рабочий процесс. Экономия времени. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Светодиодная подсветка позволяет работать в темное время суток.
Преимущества
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Удобная рукоять с резиновыми вставками для удобной работы
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка (всего за 1 час)
- Защита от перегрузки для долгого срока службы
- Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23