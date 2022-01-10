Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23 подойдет для ремонтных работ в домашних условиях. Рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает комфортный рабочий процесс. Экономия времени. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Светодиодная подсветка позволяет работать в темное время суток.

Преимущества