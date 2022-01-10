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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
5.0
2
6 490 ₽
Ударные дрели-шуруповерты аккумуляторные
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
    Арт. О00000016468
    5.0
    2
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23
      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23

      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016468
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		45
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      6 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23 подойдет для ремонтных работ в домашних условиях. Рукоятка с резиновыми вставками обеспечивает комфортный рабочий процесс. Экономия времени. Быстрозажимной патрон способствует простой смене оснастки. Светодиодная подсветка позволяет работать в темное время суток.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Удобная рукоять с резиновыми вставками для удобной работы
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Электронная регулировка оборотов помогает выбрать оптимальную скорость для работы в зависимости от плотности материала и диаметра оснастки
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon аккумулятор: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка (всего за 1 час)
        • Защита от перегрузки для долгого срока службы
        • Динамический тормоз - для моментальной остановки вращения патрона
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-18Л-2КУ/Б 72/14/23