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Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
4 790 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Арт. О00000016469
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
    Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21
      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21

      Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21

      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016469

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		50
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      4 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21 предназначена для сверления отверстий, а также для закручивания шурупов. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

        Преимущества

        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка (всего за 1 час)
        • Защита от перегрузки для долгого срока службы 
        • Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск
        • Имеет большой крутящий момент (50Нм) для выполнения широкого спектра работы с различными материалами
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-20Л-2К 2.0 А/ч 72/14/21