Дрель-шуруповерт аккумуляторная Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-20Л-2К 72/14/21 предназначена для сверления отверстий, а также для закручивания шурупов. Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать застрявшее сверло. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.

Преимущества