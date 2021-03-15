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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
5.0
1
7 290 ₽
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Арт. О00000016504
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24

      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016504
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		55
      Тип
      		аккумуляторный
      Тип двигателя
      		бесщеточный
      Все характеристики
      7 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24 предназначена для сверления отверстий, а также для закручивания/откручивания шурупов. Наличие реверса позволяет легко выворачивать различный крепеж. Долгий срок службы. Имеется система защиты аккумулятора от перегрузок и замыканий.

        Преимущества

        • Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
        • Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
        • Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
        • Быстрая зарядка (всего за 1 час)
        • Защита от перегрузки для долгого срока службы
        • Эффективная вентиляция двигателя
        • Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24