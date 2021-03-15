Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24 предназначена для сверления отверстий, а также для закручивания/откручивания шурупов. Наличие реверса позволяет легко выворачивать различный крепеж. Долгий срок службы. Имеется система защиты аккумулятора от перегрузок и замыканий.

Преимущества