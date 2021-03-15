Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24
Арт. О00000016504
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|55
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Тип
|аккумуляторный
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Тип двигателя
|бесщеточный
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24 предназначена для сверления отверстий, а также для закручивания/откручивания шурупов. Наличие реверса позволяет легко выворачивать различный крепеж. Долгий срок службы. Имеется система защиты аккумулятора от перегрузок и замыканий.
Преимущества
- Бесщеточный двигатель отличается высокой производительностью и долгим сроком службы
- Аккумуляторная технология избавляет оператора от необходимости следить за шнуром питания
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Функция реверса упрощает выведение застрявшего в материале сверла
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Подсветка рабочей зоны упрощает ведение работы в условиях недостаточной освещенности
- Li-lon аккумуляторы: без эффекта памяти, без саморазряда
- Быстрая зарядка (всего за 1 час)
- Защита от перегрузки для долгого срока службы
- Эффективная вентиляция двигателя
- Тормоз двигателя - мгновенная остановка при опускании клавиши пуск
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ДА-24Л-2К/Б 72/14/24