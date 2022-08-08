Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт

Краскопульт электрический ЭКП 400 Вихрь выделяется среди других устройств для нанесения краски своим скромным размером, позволяющим использовать его не только в помещении, но и на открытом воздухе. Имея форму пистолета с расположенным снизу баком для красящего вещества, краскораспылитель Вихрь комфортно располагается в руке и не приносит неудобств при использовании. Вместительный бачок для жидкости позволяет наносить материал на поверхность долго без необходимости прерываться на повторное заполнение емкости красящим веществом. Вместе с тем, краскопульт Вихрь ЭКП 400 подходит для нанесения не только красок, но также лаков, грунтового и влагозащитного покрытия. Краскопульт Вихрь ЭКП 400 купить стоит для длительного и многоцелевого использования.

Преимущества ЭКП 400 Вихрь:

Большой бачок для краски;

Удобная форма;

Маленький портативный размер;

Воздушный механизм нанесения;

Ровное покрытие;

Универсальность применения.

Комплектация: