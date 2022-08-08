Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
4.0
1
2 790 ₽
Электрические краскопульты
    Краскопульт электрический Вихрь ЭКП-400
    Арт. О00000016505
    4.0
    1
    Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
    Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
    Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
    Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
    Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
    Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
      Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
      Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
      Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
      Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
      Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт
      Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт

      Краскопульт электрический Вихрь ЭКП-400

      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016505
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      2 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5101
      660 ₽
      5.0
      Удлинитель-шнур на рамке Союз 481S-5101
      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
      650 ₽
      5.0
      Сварочная проволока Deka E71TGS СТ000001763 порошковая, 0.8 мм, 1 кг
      Электроды СЗСМ ОЗС-12 2мм
      440 ₽
      4.5
      Электроды СЗСМ ОЗС-12 2мм
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      1 119 ₽
      5.0
      Пильная цепь Stihl 63PM 36130060055 (16", 1,3 мм, 55 звеньв)
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170107 (20 м; 8х13 мм; 20 бар)
      2 890 ₽
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170107 (20 м; 8х13 мм; 20 бар)
      Цепь Husqvarna 5018414-68 (18", 3/8")
      Нет в наличии
      5.0
      Цепь Husqvarna 5018414-68 (18", 3/8")
      Смотреть
      Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
      Нет в наличии
      5.0
      Хозяйственное мыло 72% (4 шт.)
      Смотреть
      Спички Фэско, 10 шт.
      Нет в наличии
      5.0
      Спички Фэско, 10 шт.
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Краскопульт электрический ЭКП 400 Вихрь выделяется среди других устройств для нанесения краски своим скромным размером, позволяющим использовать его не только в помещении, но и на открытом воздухе. Имея форму пистолета с расположенным снизу баком для красящего вещества, краскораспылитель Вихрь комфортно располагается в руке и не приносит неудобств при использовании. Вместительный бачок для жидкости позволяет наносить материал на поверхность долго без необходимости прерываться на повторное заполнение емкости красящим веществом. Вместе с тем, краскопульт Вихрь ЭКП 400 подходит для нанесения не только красок, но также лаков, грунтового и влагозащитного покрытия. Краскопульт Вихрь ЭКП 400 купить стоит для длительного и многоцелевого использования.

        Преимущества ЭКП 400 Вихрь:

        • Большой бачок для краски;
        • Удобная форма;
        • Маленький портативный размер;
        • Воздушный механизм нанесения;
        • Ровное покрытие;
        • Универсальность применения.

        Комплектация:

        • Краскопульт;
        • Бачок для краски;
        • Сопло 2 мм;
        • Сопло 1,5 мм;
        • Воронка для определения густоты краски;
        • Инструкция;
        • Коробка.