Краскопульт электрический для дома Вихрь ЭКП-400, бачок 1000 мл, мощность 400 Вт

Краскопульт электрический Вихрь ЭКП-400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|1
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Краскопульт электрический ЭКП 400 Вихрь выделяется среди других устройств для нанесения краски своим скромным размером, позволяющим использовать его не только в помещении, но и на открытом воздухе. Имея форму пистолета с расположенным снизу баком для красящего вещества, краскораспылитель Вихрь комфортно располагается в руке и не приносит неудобств при использовании. Вместительный бачок для жидкости позволяет наносить материал на поверхность долго без необходимости прерываться на повторное заполнение емкости красящим веществом. Вместе с тем, краскопульт Вихрь ЭКП 400 подходит для нанесения не только красок, но также лаков, грунтового и влагозащитного покрытия. Краскопульт Вихрь ЭКП 400 купить стоит для длительного и многоцелевого использования.
Преимущества ЭКП 400 Вихрь:
- Большой бачок для краски;
- Удобная форма;
- Маленький портативный размер;
- Воздушный механизм нанесения;
- Ровное покрытие;
- Универсальность применения.
Комплектация:
- Краскопульт;
- Бачок для краски;
- Сопло 2 мм;
- Сопло 1,5 мм;
- Воронка для определения густоты краски;
- Инструкция;
- Коробка.