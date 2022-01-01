Преимущества

Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного пиления

Не требующий обслуживания асинхронный двигатель надёжен и прост в эксплуатации

Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение Вихрь ЭП-200/620 72/22/2 при восстановлении напряжения после отключения

Наличие поддона для воды обеспечивает чистоту рабочего места

Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2 служит для распила керамической плитки. Складные ножки позволяют удобно хранить и без труда транспортировать плиткорез к месту работы. Подвижная головка диска имеет надежную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза, мягкий ход каретки и большой ресурс работы. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость "протягивать" плитку через диск. Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы. Принудительное водяное охлаждение эффективно охлаждает режущий диск и распиливаемый материал, предотвращает порчу материала и исключает образование пыли при работе