Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
Арт. О00000038611
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|900
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Напряжение сети, В
|220, 230
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- Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2 служит для распила керамической плитки. Складные ножки позволяют удобно хранить и без труда транспортировать плиткорез к месту работы. Подвижная головка диска имеет надежную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза, мягкий ход каретки и большой ресурс работы. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость "протягивать" плитку через диск. Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы. Принудительное водяное охлаждение эффективно охлаждает режущий диск и распиливаемый материал, предотвращает порчу материала и исключает образование пыли при работе
Преимущества
- Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного пиления
- Не требующий обслуживания асинхронный двигатель надёжен и прост в эксплуатации
- Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение Вихрь ЭП-200/620 72/22/2 при восстановлении напряжения после отключения
- Наличие поддона для воды обеспечивает чистоту рабочего места