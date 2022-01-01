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Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
20 290 ₽
Плиткорезы
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Арт. О00000038611
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
    Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2
      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2

      Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2

      20 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000038611

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		900
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Все характеристики

      Похожие товары с Мощность, Вт

      20 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 615 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический плиткорез Вихрь ЭП-200/620 72/22/2 служит для распила керамической плитки. Складные ножки позволяют удобно хранить и без труда транспортировать плиткорез к месту работы. Подвижная головка диска имеет надежную конструкцию подшипникового узла, что обеспечивает высокую точность линии реза, мягкий ход каретки и большой ресурс работы. Подвижная головка диска способствует большей безопасности и удобству в работе, т.к. отсутствует необходимость "протягивать" плитку через диск. Прорезиненная поверхность стола предотвращает соскальзывание плитки во время работы. Принудительное водяное охлаждение эффективно охлаждает режущий диск и распиливаемый материал, предотвращает порчу материала и исключает образование пыли при работе

        Преимущества

        • Возможность прямого пиления под углом от 0 до 45°, косого в пределах до 90°, а также комбинированного пиления
        • Не требующий обслуживания асинхронный двигатель надёжен и прост в эксплуатации
        • Для безопасной работы предусмотрены защитное заземление и электромагнитный выключатель, предотвращающий случайное включение Вихрь ЭП-200/620 72/22/2 при восстановлении напряжения после отключения
        • Наличие поддона для воды обеспечивает чистоту рабочего места