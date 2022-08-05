Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
4.0
1
3 951 ₽
Фрезеры
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
    Арт. О00000016477
    4.0
    1
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
    Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1

      Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1

      3 951 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016477
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Упаковка
      		коробка
      Копировальные вставки в комплекте
      		Нет
      Рабочий ход фрезы, мм
      		50
      Адаптер для пылеудаления в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      3 951 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Фреза Атака 001160, диаметр хвостовика 8 мм
      491 ₽
      5.0
      Фреза Атака 001160, диаметр хвостовика 8 мм
      Фреза Атака 001180, диаметр хвостовика 8 мм
      537 ₽
      5.0
      Фреза Атака 001180, диаметр хвостовика 8 мм
      Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
      616 ₽
      5.0
      Пазовая галтельная фреза Атака 111127 V-образная 90
      Пазовая галтельная фреза Атака 401190
      742 ₽
      5.0
      Пазовая галтельная фреза Атака 401190
      Плашкодержатель Сибртех 77425 (25 мм)
      280 ₽
      5.0
      Плашкодержатель Сибртех 77425 (25 мм)
      Сварочная маска Start Master 51ST605B (c АСФ 605, хамелеон)
      2 650 ₽
      5.0
      Сварочная маска Start Master 51ST605B (c АСФ 605, хамелеон)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-2 (12 шт.)
      1 281 ₽
      1 730 ₽
      5.0
      Набор фрез Sturm 9016-RB-S8-12-2 (12 шт.)
      • -449 ₽
      Орбитально-шлифовальная машина Зубр ЗОШМ-450-125
      3 790 ₽
      5.0
      Орбитально-шлифовальная машина Зубр ЗОШМ-450-125
      • Персональная скидка
      Клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
      160 ₽
      Клейкая лента Stayer Master прозрачная 48мм х 60м 1204-50
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1 позволяет обрабатывать изделия из дерева на заданную глубину. С помощью такого инструмента можно фигурно обрабатывать кромки или вырезать профили. Две прорезиненные ручки обеспечивают надежное удержание инструмента с целью снижения вибрации. Прочная алюминиевая подошва. Специальная шкала позволяет регулировать глубину обработки. Инструмент можно настроить на выполнение определенной задачи путем изменения числа оборотов. Качественные комплектующие и надежный электродвигатель обеспечивают длительный срок эксплуатации фрезерной машины.

        Преимущества

        • Регулировка глубины
        • Блокировка шпинделя
        • Широкая подставка
        • Удлинитель для пылесоса
        • Регулировка скорости