Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1
Арт. О00000016477
Характеристики
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Производитель
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Упаковка
|коробка
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Копировальные вставки в комплекте
|Нет
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Рабочий ход фрезы, мм
|50
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Адаптер для пылеудаления в комплекте
|Да
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- Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1 позволяет обрабатывать изделия из дерева на заданную глубину. С помощью такого инструмента можно фигурно обрабатывать кромки или вырезать профили. Две прорезиненные ручки обеспечивают надежное удержание инструмента с целью снижения вибрации. Прочная алюминиевая подошва. Специальная шкала позволяет регулировать глубину обработки. Инструмент можно настроить на выполнение определенной задачи путем изменения числа оборотов. Качественные комплектующие и надежный электродвигатель обеспечивают длительный срок эксплуатации фрезерной машины.
Преимущества
- Регулировка глубины
- Блокировка шпинделя
- Широкая подставка
- Удлинитель для пылесоса
- Регулировка скорости