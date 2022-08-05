Преимущества

Регулировка глубины

Блокировка шпинделя

Широкая подставка

Удлинитель для пылесоса

Регулировка скорости

Фрезер Вихрь ФМ-1300 72/13/1 позволяет обрабатывать изделия из дерева на заданную глубину. С помощью такого инструмента можно фигурно обрабатывать кромки или вырезать профили. Две прорезиненные ручки обеспечивают надежное удержание инструмента с целью снижения вибрации. Прочная алюминиевая подошва. Специальная шкала позволяет регулировать глубину обработки. Инструмент можно настроить на выполнение определенной задачи путем изменения числа оборотов. Качественные комплектующие и надежный электродвигатель обеспечивают длительный срок эксплуатации фрезерной машины.