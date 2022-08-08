Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)

Гравер электрический Вихрь Г-160ГВ
Арт. resanta_72x4x2
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|1
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Частота, Гц
|50
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Упаковка
|кейс
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Класс товара
|бытовой
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- Электрический гравер Вихрь Г-160ГВ предназначен для выполнения широкого спектра работ, таких как: резка, сверление, полирование, гравирование, фрезерование и зачистка. Гибкий вал дает возможность работы в труднодоступных местах.
Преимущества:
- Блокировка шпинделя - для быстрой замены рабочей оснастки
- Легкий доступ к щеткам - для их самостоятельной и быстрой замены
- Мягкие накладки на корпусе - для комфортной работы оператора
- Для точной работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости в пределах от 9000 до 34000 оборотов в минуту
- Укомплектован разнообразными насадками - для выполнения широкого спектра работ
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки Вихрь Г-160ГВ 72/4/2