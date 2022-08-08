Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)

Преимущества:

Блокировка шпинделя - для быстрой замены рабочей оснастки

Легкий доступ к щеткам - для их самостоятельной и быстрой замены

Мягкие накладки на корпусе - для комфортной работы оператора

Для точной работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости в пределах от 9000 до 34000 оборотов в минуту

Укомплектован разнообразными насадками - для выполнения широкого спектра работ

Кейс - для удобства хранения и транспортировки Вихрь Г-160ГВ 72/4/2

Электрический гравер Вихрь Г-160ГВ предназначен для выполнения широкого спектра работ, таких как: резка, сверление, полирование, гравирование, фрезерование и зачистка. Гибкий вал дает возможность работы в труднодоступных местах.