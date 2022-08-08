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Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
5.0
1
1 971 ₽
Граверы (мини дрели)
    Гравер электрический Вихрь Г-160ГВ
    Арт. resanta_72x4x2
    5.0
    1
    Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
    Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
    Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
    Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
    Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
      Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
      Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
      Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
      Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)
      Гравер электрический по камню, дереву и металлу Вихрь Г-160ГВ (сетевой, цанга 2,3/3,2 мм)

      Гравер электрический Вихрь Г-160ГВ

      1 971 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. resanta_72x4x2
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Вес, кг
      		1
      Частота, Гц
      		50
      Упаковка
      		кейс
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      1 971 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Электрический гравер Вихрь Г-160ГВ предназначен для выполнения широкого спектра работ, таких как: резка, сверление, полирование, гравирование, фрезерование и зачистка. Гибкий вал дает возможность работы в труднодоступных местах.

        Преимущества:

        • Блокировка шпинделя - для быстрой замены рабочей оснастки
        • Легкий доступ к щеткам - для их самостоятельной и быстрой замены
        • Мягкие накладки на корпусе - для комфортной работы оператора
        • Для точной работы с различными материалами, возможна регулировка рабочей скорости в пределах от 9000 до 34000 оборотов в минуту
        • Укомплектован разнообразными насадками - для выполнения широкого спектра работ
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки Вихрь Г-160ГВ 72/4/2