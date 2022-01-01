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Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
5 290 ₽
Сетевые гайковерты
    Электрический ударный гайковёрт Вихрь ГС-1100 72/24/1
    Арт. О00000026398
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
    Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)
      Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)

      Электрический ударный гайковёрт Вихрь ГС-1100 72/24/1

      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026398

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мощность, Вт
      		1100
      Наличие реверса
      		Да
      Все характеристики
      5 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический ударный гайковёрт Вихрь ГС-1100 72/24/1 используется для работы с крепежными элементами.
        Имеет высокий крутящий момент, что обеспечивает работу с различными крепежными элементами.
        Замена угольных щеток не составит труда, так как к ним имеется внешний доступ.
        Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки инструмента.

        Преимущества

        • Функция реверса упрощает работу с крепежными элементами
        • Регулировка частоты вращения позволяет работать с различным усилением
        • Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ГС-1100 72/24/1