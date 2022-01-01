Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)

Электрический ударный гайковёрт Вихрь ГС-1100 72/24/1
Арт. О00000026398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, Вт
|1100
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Наличие реверса
|Да
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- Электрический ударный гайковёрт Вихрь ГС-1100 72/24/1 используется для работы с крепежными элементами.
Имеет высокий крутящий момент, что обеспечивает работу с различными крепежными элементами.
Замена угольных щеток не составит труда, так как к ним имеется внешний доступ.
Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки инструмента.
Преимущества
- Функция реверса упрощает работу с крепежными элементами
- Регулировка частоты вращения позволяет работать с различным усилением
- Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ГС-1100 72/24/1