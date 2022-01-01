Электрический ударный гайковёрт для дачи Вихрь ГС-1100 72/24/1 (2500 оборотов/мин, вес 5 кг)

Преимущества

Функция реверса упрощает работу с крепежными элементами

Регулировка частоты вращения позволяет работать с различным усилением

Легкий доступ к щеткам позволяет самостоятельно заменить их при износе, не обращаясь в сервисные центры

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь ГС-1100 72/24/1

Электрический ударный гайковёрт Вихрь ГС-1100 72/24/1 используется для работы с крепежными элементами.Имеет высокий крутящий момент, что обеспечивает работу с различными крепежными элементами.Замена угольных щеток не составит труда, так как к ним имеется внешний доступ.Наличие кейса решает вопрос хранения и транспортировки инструмента.