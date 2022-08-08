Реноватор Вихрь МФИ-400
Арт. О00000016500
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.5
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Длина кабеля, м
|1.5
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- Реноватор Вихрь МФИ-400 предназначен для выполнения различных работ: для распиливания и разрезания древесных материалов, пластмассы, гипса, цветных металлов, плитки, для сухого шлифования и полирования небольших поверхностей, для удаления остатков клея, штукатурки, бетона, лакокрасочного покрытия. Имеет небольшой вес и габариты, поэтому с ним легко работать долгое время.
Преимущества
- Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
- Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
- Небольшой вес и компактные габариты для удобной работы
- Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь МФИ-400 72/4/3