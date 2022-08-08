Преимущества

Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента

Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы

Небольшой вес и компактные габариты для удобной работы

Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь МФИ-400 72/4/3

Реноватор Вихрь МФИ-400 предназначен для выполнения различных работ: для распиливания и разрезания древесных материалов, пластмассы, гипса, цветных металлов, плитки, для сухого шлифования и полирования небольших поверхностей, для удаления остатков клея, штукатурки, бетона, лакокрасочного покрытия. Имеет небольшой вес и габариты, поэтому с ним легко работать долгое время.