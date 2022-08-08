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Реноватор Вихрь МФИ-400
5.0
1
2 899 ₽
Сетевые реноваторы
    Реноватор Вихрь МФИ-400
    Арт. О00000016500
    5.0
    1
    Реноватор Вихрь МФИ-400

      Реноватор Вихрь МФИ-400

      2 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016500
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.5
      Длина кабеля, м
      		1.5
      Все характеристики
      2 899 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Реноватор Вихрь МФИ-400 предназначен для выполнения различных работ: для распиливания и разрезания древесных материалов, пластмассы, гипса, цветных металлов, плитки, для сухого шлифования и полирования небольших поверхностей, для удаления остатков клея, штукатурки, бетона, лакокрасочного покрытия. Имеет небольшой вес и габариты, поэтому с ним легко работать долгое время.

        Преимущества

        • Плавный пуск - для включения инструмента без рывков путем ограничения пускового момента
        • Регулировка частоты вращения - для точной настройки под разные материалы
        • Небольшой вес и компактные габариты для удобной работы
        • Независимость от заряда батареи и, соответственно, большая производительность без простоев для зарядки
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки Вихрь МФИ-400 72/4/3