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Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1
14 290 ₽
Отбойные молотки с шестигранным патроном
    Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1
    Арт. О00000029230
    Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1

      Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1

      14 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 599 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000029230

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		14.3
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      14 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 599 ₽
      • Доставка завтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1 предназначен для различных демонтажных работах (разборки кирпичных и каменных стен, разрушения бетонных конструкций, излома асфальта, кирпича, бетона, каменной породы и т.д.). 

        Преимущества

        • Дополнительная рукоятка обеспечивает лучший контроль над инструментом
        • Кейс защищает инструмент от повреждений во время транспортировки и облегчает процесс хранения
        • Температура эксплуатации: от -10 до +40 градусов