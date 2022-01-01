Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1
Арт. О00000029230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|14.3
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Частота, Гц
|50
- Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1 предназначен для различных демонтажных работах (разборки кирпичных и каменных стен, разрушения бетонных конструкций, излома асфальта, кирпича, бетона, каменной породы и т.д.).
Преимущества
- Дополнительная рукоятка обеспечивает лучший контроль над инструментом
- Кейс защищает инструмент от повреждений во время транспортировки и облегчает процесс хранения
- Температура эксплуатации: от -10 до +40 градусов