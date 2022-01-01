Преимущества

Дополнительная рукоятка обеспечивает лучший контроль над инструментом

Кейс защищает инструмент от повреждений во время транспортировки и облегчает процесс хранения

Температура эксплуатации: от -10 до +40 градусов

Отбойный молоток Вихрь ОМ-1750Э 72/23/1 предназначен для различных демонтажных работах (разборки кирпичных и каменных стен, разрушения бетонных конструкций, излома асфальта, кирпича, бетона, каменной породы и т.д.).