Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж

Перфоратор Вихрь П-1000К 72/3/7 имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе. Патрон SDS-plus служит для легкой замены оснастки без вспомогательных инструментов и сокращает время простоев. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.

Преимущества