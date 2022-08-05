Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
Арт. resanta_72x3x7
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.4
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Наличие подсветки
|Нет
Перфоратор Вихрь П-1000К 72/3/7 имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе. Патрон SDS-plus служит для легкой замены оснастки без вспомогательных инструментов и сокращает время простоев. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.
Преимущества
- Три режима работы: ударное сверление, обычное сверление и долбление
- Ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
- Поворотный щеткодержатель - одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки