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Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
4.0
1
5 090 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
    Арт. resanta_72x3x7
    4.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-1000К 72/3/7, 1000 Вт, 5 Дж

      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. resanta_72x3x7
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.4
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      5 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Перфоратор Вихрь П-1000К 72/3/7 имеет три режима работы: режим сверления, режим бурения и режим долбления. Переключать режимы удобно с помощью тумблера на корпусе. Патрон SDS-plus служит для легкой замены оснастки без вспомогательных инструментов и сокращает время простоев. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. С помощью ограничителя глубины можно делать одинаковые отверстия или аккуратно сверлить на заданную глубину.

        Преимущества

        • Три режима работы: ударное сверление, обычное сверление и долбление
        • Ограничитель глубины удобен при сверлении несквозных отверстий
        • Поворотный щеткодержатель - одинаковый крутящий момент при левом и правом вращении
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки 