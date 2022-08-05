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Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
4.0
1
10 890 ₽
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
    Арт. О00000016474
    4.0
    1
    Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
    Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
    Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
    Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
    Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
      Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж

      Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж

      10 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000016474
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		7.2
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      10 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор ВИХРЬ П-1200К-М 72/3/3 - электроинструмент, используемый при сверлении отверстий в камне, бетоне, кирпичной кладке. Наличие режимов долбления и сверления с ударом значительно увеличивает производительность инструмента. Представленная модель отличается высокой силой удара и мощным электрическим двигателем. Предусмотрена защита от пыли. Задняя рукоятка гасит вибрацию во время работы. Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов.

        Преимущества

        • 2 режима работы: сверление с ударом, долбление
        • Дополнительная рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе
        • Антивибрационная задняя рукоятка