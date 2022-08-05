Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж
Арт. О00000016474
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|7.2
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ВИХРЬ П-1200К-М 72/3/3 - электроинструмент, используемый при сверлении отверстий в камне, бетоне, кирпичной кладке. Наличие режимов долбления и сверления с ударом значительно увеличивает производительность инструмента. Представленная модель отличается высокой силой удара и мощным электрическим двигателем. Предусмотрена защита от пыли. Задняя рукоятка гасит вибрацию во время работы. Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов.
Преимущества
- 2 режима работы: сверление с ударом, долбление
- Дополнительная рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе
- Антивибрационная задняя рукоятка