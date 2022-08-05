Перфоратор SDS-Max Вихрь П-1200 К-М 72/3/3, 1600 Вт, 11 Дж

Преимущества

2 режима работы: сверление с ударом, долбление

Дополнительная рукоятка может поворачиваться на 360° для удобства в работе

Антивибрационная задняя рукоятка

Перфоратор ВИХРЬ П-1200К-М 72/3/3 - электроинструмент, используемый при сверлении отверстий в камне, бетоне, кирпичной кладке. Наличие режимов долбления и сверления с ударом значительно увеличивает производительность инструмента. Представленная модель отличается высокой силой удара и мощным электрическим двигателем. Предусмотрена защита от пыли. Задняя рукоятка гасит вибрацию во время работы. Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов.