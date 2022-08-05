Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж

Перфоратор ВИХРЬ П-800К-В 72/3/1 - электроинструмент с тремя режимами работы, с помощью которого можно выполнять отверстия в камне, кирпичной кладке, бетоне, металле. Предусмотрена система защиты от пыли. Две удобные рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента во время работы. Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов. Режимы долбления и сверления с ударом повышает производительность перфоратора. Надежный инструмент для качественного и быстрого сверления.

Преимущества