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Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
5.0
2
6 790 ₽
9 410 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
    Арт. Х143368
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж

      • -2 620 ₽
      6 790 ₽
      9 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. Х143368
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 620 ₽
      6 790 ₽
      9 410 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 260 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор ВИХРЬ П-800К-В 72/3/1 - электроинструмент с тремя режимами работы, с помощью которого можно выполнять отверстия в камне, кирпичной кладке, бетоне, металле. Предусмотрена система защиты от пыли. Две удобные рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента во время работы. Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов. Режимы долбления и сверления с ударом повышает производительность перфоратора. Надежный инструмент для качественного и быстрого сверления.

        Преимущества

        • Три режима работы: сверление, сверление с ударом (бурение), долбление, а также имеется режим поворота долота
        • Легкий доступ к щёткам
        • Долгий срок службы
        • Дополнительная рукоятка может поворачиваться на 360 градусов
        • Кейс решает вопрос хранения и транспортировки