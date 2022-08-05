Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-800К-В 72/3/1, 800 Вт, 3.2 Дж
Арт. Х143368
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор ВИХРЬ П-800К-В 72/3/1 - электроинструмент с тремя режимами работы, с помощью которого можно выполнять отверстия в камне, кирпичной кладке, бетоне, металле. Предусмотрена система защиты от пыли. Две удобные рукоятки обеспечивают надежное удержание инструмента во время работы. Передняя рукоятка может поворачиваться на 360 градусов. Режимы долбления и сверления с ударом повышает производительность перфоратора. Надежный инструмент для качественного и быстрого сверления.
Преимущества
- Три режима работы: сверление, сверление с ударом (бурение), долбление, а также имеется режим поворота долота
- Легкий доступ к щёткам
- Долгий срок службы
- Дополнительная рукоятка может поворачиваться на 360 градусов
- Кейс решает вопрос хранения и транспортировки