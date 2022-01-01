Поверхностный насос Вихрь ПН-370
Арт. X11931907
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Соединитель в комплекте
|нет
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Высокий напор
|Нет
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- Поверхностный насос Вихрь ПН-370 может использоваться на садовом участке для организации системы полива. Способен перекачивать до 40 литров жидкости в минуту. Корпус агрегата выполнен из чугуна - прочного материала, который надежно защищает внутренние элементы от внешних воздействий. Переходный фланец - алюминиевый.
Преимущества
- Эффективная работа - производительность 2,7 куба в час при высоте подъема воды 30 метров
- В конструкции предусмотрено плоское основание - для прочной и надежной установки и крепления насоса
- Корпус выполнен из чугуна - прочного материала, который надежно защищает внутренние элементы от внешних воздействий