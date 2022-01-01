Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Поверхностный насос Вихрь ПН-370
2 890 ₽
Поверхностные насосы
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Арт. X11931907
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
    Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370
      Поверхностный насос Вихрь ПН-370

      Поверхностный насос Вихрь ПН-370

      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X11931907

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Соединитель в комплекте
      		нет
      Высокий напор
      		Нет
      Все характеристики
      2 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      100 ₽
      5.0
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      Переходник-футорка Altstream 1"*1/2" НР/ВР(уп.60 шт) 003080104
      150 ₽
      4.5
      Переходник-футорка Altstream 1"*1/2" НР/ВР(уп.60 шт) 003080104
      Штуцер 1"нар.-25 латунь
      300 ₽
      4.5
      Штуцер 1"нар.-25 латунь
      Шланг 7 м. с обратным клапаном 1" Aquario 6387
      2 050 ₽
      Шланг 7 м. с обратным клапаном 1" Aquario 6387
      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      34 ₽
      5.0
      Штуцер Belamos YM5805 (внутренняя резьба, 3/4")
      Клапан Altstream обратный 3/4" 014100102
      240 ₽
      5.0
      Клапан Altstream обратный 3/4" 014100102
      Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
      160 ₽
      5.0
      Ниппель Altstream 1"(в уп.30 шт) 003060104
      Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
      170 ₽
      5.0
      Ниппель Altstream 3/4"*1" (уп.40 шт) 003060205
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      120 ₽
      5.0
      Штуцер Altstream 003130108 (НР, 3/4", 20 мм, 70 шт.)
      Переходник-футорка Altstream 003080106 (НР/ВР, 1"x3/4", 50 шт.)
      100 ₽
      5.0
      Переходник-футорка Altstream 003080106 (НР/ВР, 1"x3/4", 50 шт.)
      Переходник Джилекс 9125, НР, 1" - 25 мм
      57 ₽
      5.0
      Переходник Джилекс 9125, НР, 1" - 25 мм
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      20 ₽
      Хомут червячный 20-32/9 W1
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Поверхностный насос Вихрь ПН-370 может использоваться на садовом участке для организации системы полива. Способен перекачивать до 40 литров жидкости в минуту. Корпус агрегата выполнен из чугуна - прочного материала, который надежно защищает внутренние элементы от внешних воздействий. Переходный фланец - алюминиевый.

        Преимущества

        • Эффективная работа - производительность 2,7 куба в час при высоте подъема воды 30 метров
        • В конструкции предусмотрено плоское основание - для прочной и надежной установки и крепления насоса
        • Корпус выполнен из чугуна - прочного материала, который надежно защищает внутренние элементы от внешних воздействий