Преимущества

Эффективная работа - производительность 2,7 куба в час при высоте подъема воды 30 метров

В конструкции предусмотрено плоское основание - для прочной и надежной установки и крепления насоса

Корпус выполнен из чугуна - прочного материала, который надежно защищает внутренние элементы от внешних воздействий

Поверхностный насос Вихрь ПН-370 может использоваться на садовом участке для организации системы полива. Способен перекачивать до 40 литров жидкости в минуту. Корпус агрегата выполнен из чугуна - прочного материала, который надежно защищает внутренние элементы от внешних воздействий. Переходный фланец - алюминиевый.