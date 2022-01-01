Преимущества

Мощность двигателя 90 Вт

Диаметр диска - 108 мм

Посадочный диаметр - 23.5 мм

Удобен в использовании

Отличается простым управлением и быстрой настройкой

Автоматический зажим цепи значительно ускоряет рабочий процесс

Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A 72/10/4 осуществляет быструю и качественную заточку цепей бензиновых и электрических пил. Станок для заточки цепей - компактное, лёгкое и удобное устройство, но при этом имеющее высокую производительность. Качество и скорость работы станка намного превышают соответствующие показатели ручного напильника.