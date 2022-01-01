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Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
3 190 ₽
Станки для заточки цепей бензопил
    Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
    Арт. О00000034062
    Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
    Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
    Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
    Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
    Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
      Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
      Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
      Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
      Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
      Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A

      Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A

      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000034062

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220, 230
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		23.5
      Все характеристики
      3 190 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A 72/10/4 осуществляет быструю и качественную заточку цепей бензиновых и электрических пил. Станок для заточки цепей - компактное, лёгкое и удобное устройство, но при этом имеющее высокую производительность. Качество и скорость работы станка намного превышают соответствующие показатели ручного напильника.

        Преимущества

        • Мощность двигателя 90 Вт
        • Диаметр диска - 108 мм
        • Посадочный диаметр - 23.5 мм
        • Удобен в использовании
        • Отличается простым управлением и быстрой настройкой
        • Автоматический зажим цепи значительно ускоряет рабочий процесс