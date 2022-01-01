Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A
Арт. О00000034062
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220, 230
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|23.5
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- Станок для заточки цепей Вихрь СЗЦ-90A 72/10/4 осуществляет быструю и качественную заточку цепей бензиновых и электрических пил. Станок для заточки цепей - компактное, лёгкое и удобное устройство, но при этом имеющее высокую производительность. Качество и скорость работы станка намного превышают соответствующие показатели ручного напильника.
Преимущества
- Мощность двигателя 90 Вт
- Диаметр диска - 108 мм
- Посадочный диаметр - 23.5 мм
- Удобен в использовании
- Отличается простым управлением и быстрой настройкой
- Автоматический зажим цепи значительно ускоряет рабочий процесс