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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
    Арт. О00000016475
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016475
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		12000
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов.
        Предусмотрена электронная регулировка, которая помогает выбрать оптимальную скорость под конкретную задачу.
        Дополнительная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы. Ее можно установить слева, справа или сверху, в зависимости от предпочтений оператора.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7 и комфортного рабочего процесса
        • Кожух - для защиты от пыли и искр
        • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами