Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Трехпозиционная рукоятка - для надежного удержания Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7 и комфортного рабочего процесса

Кожух - для защиты от пыли и искр

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-125/1200Э 72/12/7 применяется для шлифования и зачистки поверхностей, а также для резания деталей из различных материалов.Предусмотрена электронная регулировка, которая помогает выбрать оптимальную скорость под конкретную задачу.Дополнительная рукоятка позволяет лучше контролировать инструмент во время работы. Ее можно установить слева, справа или сверху, в зависимости от предпочтений оператора.