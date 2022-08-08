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Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
5.0
1
Найти аналог
Сетевые УШМ (болгарки)
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Арт. О00000016476
    5.0
    1
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
    Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8

      Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000016476
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. число оборотов, об/мин
      		10500
      Блокировка шпинделя при заклинивании диска
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов.
        Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
        Кожух обеспечивает защиту пользователя от искр и пыли.
        Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный материал.

        Преимущества

        • Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
        • Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
        • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
        • Регулировка оборотов позволяет подстраиваться под конкретный тип материала
        • Кожух - для защиты от пыли и искр