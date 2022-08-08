Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
Арт. О00000016476
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. число оборотов, об/мин
|10500
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Блокировка шпинделя при заклинивании диска
|Нет
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- Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов.
Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
Кожух обеспечивает защиту пользователя от искр и пыли.
Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный материал.
Преимущества
- Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки
- Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ
- Регулировка оборотов позволяет подстраиваться под конкретный тип материала
- Кожух - для защиты от пыли и искр