Преимущества

Блокировка шпинделя - для простой смены оснастки

Дополнительная двухпозиционная рукоятка - для надежного удержания Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Регулировка оборотов позволяет подстраиваться под конкретный тип материала

Кожух - для защиты от пыли и искр

Угловая шлифмашина Вихрь УШМ-150/1400Э 72/12/8 используется для шлифования, резания и зачистки изделий из металла и прочих материалов.Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.Кожух обеспечивает защиту пользователя от искр и пыли.Электронная регулировка оборотов помогает подстраиваться под конкретный материал.