Вилка IEK каб. 16А 3Р+PЕ+N 380В 015
Арт. X27903139
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|вилка кабельная
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Номинальная сила тока, А
|16
- Вилка 015 3Р+РЕ+N 16А 380В IP44 IEK Силовые штепсельные разъемы незаменимы при эксплуатации внутри помещений и на открытом воздухе совместно с мобильным электрооборудованием с кабельной системой питания и стационарным электрооборудованием однофазного и трехфазного исполнения. Подходят для подключения строительного электрооборудования и электроинструмента, станков и другого промышленного оборудования, для электроснабжения бытовок и киосков, для использования в гостиницах, домах отдыха, турбазах и т.д.
Преимущества
- Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов
- Крышки обеспечивают защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены
- Пружины защищены от коррозии
- Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания
- Возможность эксплуатировать во влажной среде (IP44, IP54)
- Наличие специального сальника для кабеля различного сечения