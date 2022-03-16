Садовая посадочная вилка Palisad 62387 (3 зубья, пластиковая рукоятка)
Арт. X1903969858
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип инструмента
|вилка
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Рабочая ширина, мм
|70
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- Садовая посадочная вилка Palisad 62387 предназначена для высадки и переседки цветов, рассады, рыхления почвы на небольших грядках и клумбах.
Преимущества
- Рабочая часть выполнена из инструментальной стали У8
- Окрашена молотковой эмалью для предохранения от коррозии