Садовая посадочная вилка Palisad 62387 (3 зубья, пластиковая рукоятка)

Преимущества

Рабочая часть выполнена из инструментальной стали У8

Окрашена молотковой эмалью для предохранения от коррозии

Садовая посадочная вилка Palisad 62387 предназначена для высадки и переседки цветов, рассады, рыхления почвы на небольших грядках и клумбах.