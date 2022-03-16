Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовая посадочная вилка Palisad 62387 (3 зубья, пластиковая рукоятка)
5.0
2
90 ₽
Посадочные вилки садовые
    Садовая посадочная вилка Palisad 62387 (3 зубья, пластиковая рукоятка)
    Арт. X1903969858
    5.0
    2
    Садовая посадочная вилка Palisad 62387 (3 зубья, пластиковая рукоятка)

      Садовая посадочная вилка Palisad 62387 (3 зубья, пластиковая рукоятка)

      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903969858
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Palisad
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип инструмента
      		вилка
      Рабочая ширина, мм
      		70
      Все характеристики
      90 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Мотыжка комбинированная Palisad 62389 (3 зубья, пластиковая рукоятка)
      140 ₽
      5.0
      Мотыжка комбинированная Palisad 62389 (3 зубья, пластиковая рукоятка)
      Лопата штыковая ЛКО-1, без черенка
      260 ₽
      5.0
      Лопата штыковая ЛКО-1, без черенка
      Грабли Центроинструмент БЛЦ 1004-12-Ч МОЛОДОСТЬ МОЯ
      617 ₽
      630 ₽
      5.0
      Грабли Центроинструмент БЛЦ 1004-12-Ч МОЛОДОСТЬ МОЯ
      • -13 ₽
      Садовый совок Центроинструмент 0231-1
      270 ₽
      5.0
      Садовый совок Центроинструмент 0231-1
      Мотыжка МК-3-1м 30207
      130 ₽
      Мотыжка МК-3-1м 30207
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      205 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      235 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
      6 879 ₽
      4.5
      Бензиновый триммер Энергомаш БТ-43
      • Персональная скидка
      Остроконечная лопата с черенком Diggermaer D1.3C2
      Нет в наличии
      5.0
      Остроконечная лопата с черенком Diggermaer D1.3C2
      Смотреть
      Совок широкий Palisad 62651 (защитное покрытие, пластиковая рукоятка)
      Нет в наличии
      4.5
      Совок широкий Palisad 62651 (защитное покрытие, пластиковая рукоятка)
      Смотреть
      Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок
      Нет в наличии
      Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок
      Смотреть
      Рыхлитель Р-3(м) 30211
      Нет в наличии
      Рыхлитель Р-3(м) 30211
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить