Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 (цветочный дизайн)
Арт. X1903969855
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|вилка
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Материал рабочей части
|сталь
- Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 может использоваться для пересадки рассады или цветов, а также для легкого перекапывания небольших грядок или клумб.
Преимущества
- Защитное антикоррозионное покрытие
- Оригинальный дизайн рукоятки
- Эргономичная пластиковая рукоятка