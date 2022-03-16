Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 (цветочный дизайн)

Преимущества

Защитное антикоррозионное покрытие

Оригинальный дизайн рукоятки

Эргономичная пластиковая рукоятка

Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 может использоваться для пересадки рассады или цветов, а также для легкого перекапывания небольших грядок или клумб.