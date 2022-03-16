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Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 (цветочный дизайн)
5.0
2
Найти аналог
Посадочные вилки садовые
    Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 (цветочный дизайн)
    Арт. X1903969855
    5.0
    2
    Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 (цветочный дизайн)

      Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 (цветочный дизайн)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1903969855
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		вилка
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Вилка посадочная садовая Центроинструмент 1035-1-4 может использоваться для пересадки рассады или цветов, а также для легкого перекапывания небольших грядок или клумб.

        Преимущества

        • Защитное антикоррозионное покрытие
        • Оригинальный дизайн рукоятки
        • Эргономичная пластиковая рукоятка