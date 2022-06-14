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Посадочная вилка Центроинструмент 0231-4
5.0
3
250 ₽
Посадочные вилки садовые
    Посадочная вилка Центроинструмент 0231-4
    Арт. X1903969874
    5.0
    3
    Посадочная вилка Центроинструмент 0231-4

      Посадочная вилка Центроинструмент 0231-4

      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903969874
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		вилка
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      250 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовая посадочная вилка Центроинструмент 0231-4 - полезный, удобный в использовании, качественный, функциональный садовый инвентарь для работы на садовом участке. Представленная садовая вилка предназначена для подготовки верхнего слоя почвы к посадке культурных растений, а также последующего ухода за посевной площадью (прополки и культивации).

        Преимущества

        • Тефлоновое покрытие придает изделию прочность и увеличивает устойчивость к воздействию коррозии, механическим повреждениям
        • Длительный срок использования
        • Эффективность применения
        • Функциональность