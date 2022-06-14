Преимущества

Тефлоновое покрытие придает изделию прочность и увеличивает устойчивость к воздействию коррозии, механическим повреждениям

Длительный срок использования

Эффективность применения

Функциональность

Садовая посадочная вилка Центроинструмент 0231-4 - полезный, удобный в использовании, качественный, функциональный садовый инвентарь для работы на садовом участке. Представленная садовая вилка предназначена для подготовки верхнего слоя почвы к посадке культурных растений, а также последующего ухода за посевной площадью (прополки и культивации).