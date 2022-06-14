Посадочная вилка Центроинструмент 0231-4
Арт. X1903969874
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|вилка
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Материал рабочей части
|сталь
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- Садовая посадочная вилка Центроинструмент 0231-4 - полезный, удобный в использовании, качественный, функциональный садовый инвентарь для работы на садовом участке. Представленная садовая вилка предназначена для подготовки верхнего слоя почвы к посадке культурных растений, а также последующего ухода за посевной площадью (прополки и культивации).
Преимущества
- Тефлоновое покрытие придает изделию прочность и увеличивает устойчивость к воздействию коррозии, механическим повреждениям
- Длительный срок использования
- Эффективность применения
- Функциональность