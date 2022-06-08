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Электрическая вилка UNIVersal 602227 (еврослот, 250 В, 16 А)
5.0
2
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Розетки
    Электрическая вилка UNIVersal 602227 (еврослот, 250 В, 16 А)
    Арт. X27903176
    5.0
    2
    Электрическая вилка UNIVersal 602227 (еврослот, 250 В, 16 А)

      Электрическая вилка UNIVersal 602227 (еврослот, 250 В, 16 А)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X27903176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Прямая однофазная вилка, каучук UNIVersal 602227 - прочное и надежное электротехническое изделие, которое служит для соединения с электрическим проводом и создания удлинителя или питающего шнура к какому-либо электроприбору.

        Преимущества

        • Материал корпуса UNIVersal 602227: каучук
        • Хорошие электроизоляционные свойства
        • Высокая износостойкость
        • Степень защиты от пыли и брызг: IP44
        • Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С
        • Штифты - никелированные, цельнолатунные
        • Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 до 2,5 мм2
        • Легкий монтаж
        • Высокая надежность соединения
        • Долгий срок службы: 5 лет