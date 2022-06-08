Электрическая вилка UNIVersal 602227 (еврослот, 250 В, 16 А)

Преимущества

Материал корпуса UNIVersal 602227: каучук

Хорошие электроизоляционные свойства

Высокая износостойкость

Степень защиты от пыли и брызг: IP44

Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С

Штифты - никелированные, цельнолатунные

Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 до 2,5 мм2

Легкий монтаж

Высокая надежность соединения

Долгий срок службы: 5 лет

Прямая однофазная вилка, каучук UNIVersal 602227 - прочное и надежное электротехническое изделие, которое служит для соединения с электрическим проводом и создания удлинителя или питающего шнура к какому-либо электроприбору.