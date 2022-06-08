Электрическая вилка UNIVersal 602227 (еврослот, 250 В, 16 А)
Арт. X27903176
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
- Прямая однофазная вилка, каучук UNIVersal 602227 - прочное и надежное электротехническое изделие, которое служит для соединения с электрическим проводом и создания удлинителя или питающего шнура к какому-либо электроприбору.
Преимущества
- Материал корпуса UNIVersal 602227: каучук
- Хорошие электроизоляционные свойства
- Высокая износостойкость
- Степень защиты от пыли и брызг: IP44
- Условия эксплуатации: от -40 до +50 °С
- Штифты - никелированные, цельнолатунные
- Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 до 2,5 мм2
- Легкий монтаж
- Высокая надежность соединения
- Долгий срок службы: 5 лет