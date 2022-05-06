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Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
5.0
2
105 ₽
Розетки
    Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
    Арт. X27903120
    5.0
    2
    Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
    Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
      Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
      Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110

      Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110

      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X27903120
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		UNIVersal
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		вилка кабельная
      Номинальная сила тока, А
      		16
      Все характеристики
      105 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • больше 15 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Корпус изготовлен из каучука, на ощупь напоминающего мягкую резину.

        Преимущества

        • Каучук обладает хорошими электроизоляционными свойствами, высокой износостойкостью, изделия из него обладают степенью защиты IP44 (защита от пыли и брызг)
        • Штифты вилок никелированные цельнолатунные
        • Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
        • Легко монтируются
        • Могут применяться в широком диапазоне температур окружающей среды: от -40 °С до +50 °С
        • Гарантируют высокую надежность соединения и долгий срок службы