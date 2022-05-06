Вилка UNIVersal каучук прямая с/з 16А 250В 2311110
Арт. X27903120
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|вилка кабельная
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Номинальная сила тока, А
|16
- Корпус изготовлен из каучука, на ощупь напоминающего мягкую резину.
Преимущества
- Каучук обладает хорошими электроизоляционными свойствами, высокой износостойкостью, изделия из него обладают степенью защиты IP44 (защита от пыли и брызг)
- Штифты вилок никелированные цельнолатунные
- Крепежные элементы контактных групп позволяют подключать провод с сечением от 0,5 мм2 до 2,5 мм2
- Легко монтируются
- Могут применяться в широком диапазоне температур окружающей среды: от -40 °С до +50 °С
- Гарантируют высокую надежность соединения и долгий срок службы