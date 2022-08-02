Преимущества

Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы

Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти

Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора

2 аккумулятора - для непрерывной работы

Пластмассовый кофр - для удобства хранения и транспортировки

Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600 имеет встроенную рабочую подсветку для работы при плохом освещении. 20 ступеней крутящего момента и режим сверления позволяют подстроиться под определенный тип работы. Благодаря встроенной вентиляции, двигатель охлаждается, что увеличивает рабочий ресурс инструмента.