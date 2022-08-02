Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600
Арт. Х12713320
Характеристики
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Производитель
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Макс. крутящий момент, Нм
|48
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Тип аккумулятора
|Li-ion
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Емкость аккумулятора, А/ч
|3
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Класс товара
|профессиональный
- Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600 имеет встроенную рабочую подсветку для работы при плохом освещении. 20 ступеней крутящего момента и режим сверления позволяют подстроиться под определенный тип работы. Благодаря встроенной вентиляции, двигатель охлаждается, что увеличивает рабочий ресурс инструмента.
Преимущества
- Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы
- Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
- Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора
- 2 аккумулятора - для непрерывной работы
- Пластмассовый кофр - для удобства хранения и транспортировки