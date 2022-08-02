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Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600
5.0
1
Найти аналог
Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600
    Арт. Х12713320
    5.0
    1
    Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600

      Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713320
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Макс. крутящий момент, Нм
      		48
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Емкость аккумулятора, А/ч
      		3
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная дрель-шуруповерт Metabo BS 18 Li 602116600 имеет встроенную рабочую подсветку для работы при плохом освещении. 20 ступеней крутящего момента и режим сверления позволяют подстроиться под определенный тип работы. Благодаря встроенной вентиляции, двигатель охлаждается, что увеличивает рабочий ресурс инструмента.

        Преимущества

        • Технология Ultra-M - для максимальной мощности, бережной зарядки, долгого срока службы
        • Инструмент работает на литий-ионном аккумуляторе, который отличается легкостью и мощностью, отсутствием саморазряда и эффекта памяти
        • Индикатор заряда - для своевременной замены аккумулятора
        • 2 аккумулятора - для непрерывной работы
        • Пластмассовый кофр - для удобства хранения и транспортировки