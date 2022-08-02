Преимущества

Резьба сверлильного шпинделя: 1/2" - 20 UNF

Тормоз выбега для мгновенной остановки насадки

Функция реверса для легкого выведения застрявшего сверла и выворачивания шурупов

Регулировка скорости вращения посредством усилия на клавишу пуска

Индикатор заряда батареи для своевременной замены аккумулятора

Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением лучше отводит тепло и защищает внутренние узлы от повреждений

Импульсный режим для максимальной точности завинчивания и сверления

Дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент обеими руками

Ударный механизм упрощает сверление бетона

Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920 имеет 3 режима работы: сверление, заворачивание шурупов и сверление с ударом. Она поставляется с 3 литий-ионными аккумуляторами ёмкостью 4 А*ч, в чём заключается огромный плюс данной модели. Система Impuls обеспечивает быструю и качественную импульсную работу, благодаря чему инструмент превосходно справляется с удалением и затягиванием особенно сложных шурупов.