Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920
Арт. Х12713267
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Класс товара
|профессиональный
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Макс. крутящий момент, Нм
|100
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Тип
|аккумуляторный, ударный
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Тип двигателя
|щеточный
- Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920 имеет 3 режима работы: сверление, заворачивание шурупов и сверление с ударом. Она поставляется с 3 литий-ионными аккумуляторами ёмкостью 4 А*ч, в чём заключается огромный плюс данной модели. Система Impuls обеспечивает быструю и качественную импульсную работу, благодаря чему инструмент превосходно справляется с удалением и затягиванием особенно сложных шурупов.
Преимущества
- Резьба сверлильного шпинделя: 1/2" - 20 UNF
- Тормоз выбега для мгновенной остановки насадки
- Функция реверса для легкого выведения застрявшего сверла и выворачивания шурупов
- Регулировка скорости вращения посредством усилия на клавишу пуска
- Индикатор заряда батареи для своевременной замены аккумулятора
- Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением лучше отводит тепло и защищает внутренние узлы от повреждений
- Импульсный режим для максимальной точности завинчивания и сверления
- Дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент обеими руками
- Ударный механизм упрощает сверление бетона
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки