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Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920
4.0
1
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Аккумуляторные дрели-шуруповерты
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920
    Арт. Х12713267
    4.0
    1
    Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920

      Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х12713267
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Metabo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Класс товара
      		профессиональный
      Макс. крутящий момент, Нм
      		100
      Тип
      		аккумуляторный, ударный
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт Metabo SB 18 LTX Impuls 602148920 имеет 3 режима работы: сверление, заворачивание шурупов и сверление с ударом. Она поставляется с 3 литий-ионными аккумуляторами ёмкостью 4 А*ч, в чём заключается огромный плюс данной модели. Система Impuls обеспечивает быструю и качественную импульсную работу,  благодаря чему инструмент превосходно справляется с удалением и затягиванием особенно сложных шурупов.

        Преимущества

        • Резьба сверлильного шпинделя: 1/2" - 20 UNF
        • Тормоз выбега для мгновенной остановки насадки
        • Функция реверса для легкого выведения застрявшего сверла и выворачивания шурупов
        • Регулировка скорости вращения посредством усилия на клавишу пуска
        • Индикатор заряда батареи для своевременной замены аккумулятора
        • Корпус редуктора из алюминиевого литья под давлением лучше отводит тепло и защищает внутренние узлы от повреждений
        • Импульсный режим для максимальной точности завинчивания и сверления
        • Дополнительная рукоятка позволяет надежно удерживать инструмент обеими руками
        • Ударный механизм упрощает сверление бетона
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки