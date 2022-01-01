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Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
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Компрессоры
    Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
    Арт. rutector_100407391
    Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
    Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
    Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
    Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
      Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
      Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
      Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08
      Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08

      Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100407391

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический стационарный винтовой компрессор FINI MICRO SE 4.0-08IE3 407391 представляет собой мощное оборудование, которое применяется в автосервисах и производственных цехах с небольшим объемом работ. Модель изготавливается в Италии из комплектующих превосходного качества, что гарантирует высокую эффективность и надежность. Доступ к внутренним узлам для проведения сервисных операций осуществляется максимально легко, достаточно открыть переднюю панель. Реле контроля фаз позволяет защитить аппарат от преждевременного входа из строя при неправильном подключении.

        Преимущества

        • На винтовые компрессоры FINI предоставляется полная 2-х летняя гарантия
        • Винтовой блок собственного производства спроектирован, изготовлен и протестирован заводом FINI именно для винтовых компрессоров FINI
        • Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы 6000 часов
        • Двигатели класса энергоэффективности IE3 снижают потребление электроэнергии и позволяют экономить около 5% электричества
        • Центробежный вентилятор и радиатор большой площади гарантируют работу компрессора даже в экстремальных условиях