Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-08

Электрический стационарный винтовой компрессор FINI MICRO SE 4.0-08IE3 407391 представляет собой мощное оборудование, которое применяется в автосервисах и производственных цехах с небольшим объемом работ. Модель изготавливается в Италии из комплектующих превосходного качества, что гарантирует высокую эффективность и надежность. Доступ к внутренним узлам для проведения сервисных операций осуществляется максимально легко, достаточно открыть переднюю панель. Реле контроля фаз позволяет защитить аппарат от преждевременного входа из строя при неправильном подключении.

Преимущества