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Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-10
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Компрессоры
    Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-10
    Арт. rutector_100407392
    Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-10

      Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100407392

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический стационарный винтовой компрессор FINI MICRO SE 4.0-10IE3 407392 представляет собой мощное оборудование, которое применяется в автосервисах и производственных цехах с небольшим объемом работ. Модель изготавливается в Италии из комплектующих превосходного качества, что гарантирует высокую эффективность и надежность. Благодаря наличию реле контроля фаз аппарат защищен от преждевременного выхода из строя при неправильном подключении. Для легкого и быстрого доступа к внутренним компонентам устройства в случае проведения сервисного обслуживания достаточно открыть переднюю панель.

        Преимущества

        • На винтовые компрессоры FINI предоставляется полная 2-х летняя гарантия
        • Винтовой блок собственного производства спроектирован, изготовлен и протестирован заводом FINI именно для винтовых компрессоров FINI
        • Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы 6000 часов
        • Двигатели класса энергоэффективности IE3 снижают потребление электроэнергии и позволяют экономить около 5% электричества
        • Центробежный вентилятор и радиатор большой площади гарантируют работу компрессора даже в экстремальных условиях