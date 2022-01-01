Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-10
Арт. rutector_100407392
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Электрический стационарный винтовой компрессор FINI MICRO SE 4.0-10IE3 407392 представляет собой мощное оборудование, которое применяется в автосервисах и производственных цехах с небольшим объемом работ. Модель изготавливается в Италии из комплектующих превосходного качества, что гарантирует высокую эффективность и надежность. Благодаря наличию реле контроля фаз аппарат защищен от преждевременного выхода из строя при неправильном подключении. Для легкого и быстрого доступа к внутренним компонентам устройства в случае проведения сервисного обслуживания достаточно открыть переднюю панель.
Преимущества
- На винтовые компрессоры FINI предоставляется полная 2-х летняя гарантия
- Винтовой блок собственного производства спроектирован, изготовлен и протестирован заводом FINI именно для винтовых компрессоров FINI
- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы 6000 часов
- Двигатели класса энергоэффективности IE3 снижают потребление электроэнергии и позволяют экономить около 5% электричества
- Центробежный вентилятор и радиатор большой площади гарантируют работу компрессора даже в экстремальных условиях