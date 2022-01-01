Винтовой компрессор без ресивера Fini MICRO SE 4.0-10

Электрический стационарный винтовой компрессор FINI MICRO SE 4.0-10IE3 407392 представляет собой мощное оборудование, которое применяется в автосервисах и производственных цехах с небольшим объемом работ. Модель изготавливается в Италии из комплектующих превосходного качества, что гарантирует высокую эффективность и надежность. Благодаря наличию реле контроля фаз аппарат защищен от преждевременного выхода из строя при неправильном подключении. Для легкого и быстрого доступа к внутренним компонентам устройства в случае проведения сервисного обслуживания достаточно открыть переднюю панель.

Преимущества