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Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
Найти аналог
Компрессоры
    Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
    Арт. rutector_100522810
    Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
    Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
    Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
    Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
      Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
      Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
      Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
      Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200

      Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. rutector_100522810

      Характеристики

      Производитель
      		Fini
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Винтовой компрессор на ресивере FINI MICRO SE 4.0-10-200 IE3 100522810 - мощная установка, которая рассчитывается на обеспечение пневматического оборудования в условиях производства. Устройство оснащается вместительным ресивером на 200 литров. Компрессор не доставляет сложностей в обслуживании, легкосъемные панели позволяют быстро и просто получить доступ к внутренним узлам. Прорезиненные накладки на ножках сглаживают вибрации во время работы агрегата, тем самым исключается преждевременный износ.

        Преимущества

        • На винтовые компрессоры FINI предоставляется полная 2-х летняя гарантия
        • Винтовой блок собственного производства спроектирован, изготовлен и протестирован заводом FINI именно для винтовых компрессоров FINI
        • Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы 6000 часов
        • Двигатели класса энергоэффективности IE3 снижают потребление электроэнергии и позволяют экономить около 5% электричества
        • Центробежный вентилятор и радиатор большой площади гарантируют работу компрессора даже в экстремальных условиях