Винтовой компрессор на ресивере FINI MICRO SE 4.0-10-200 IE3 100522810 - мощная установка, которая рассчитывается на обеспечение пневматического оборудования в условиях производства. Устройство оснащается вместительным ресивером на 200 литров. Компрессор не доставляет сложностей в обслуживании, легкосъемные панели позволяют быстро и просто получить доступ к внутренним узлам. Прорезиненные накладки на ножках сглаживают вибрации во время работы агрегата, тем самым исключается преждевременный износ.

Преимущества