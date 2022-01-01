Винтовой компрессор на ресивере Fini MICRO SE 4.0-10-200
Арт. rutector_100522810
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|манометр
- Винтовой компрессор на ресивере FINI MICRO SE 4.0-10-200 IE3 100522810 - мощная установка, которая рассчитывается на обеспечение пневматического оборудования в условиях производства. Устройство оснащается вместительным ресивером на 200 литров. Компрессор не доставляет сложностей в обслуживании, легкосъемные панели позволяют быстро и просто получить доступ к внутренним узлам. Прорезиненные накладки на ножках сглаживают вибрации во время работы агрегата, тем самым исключается преждевременный износ.
Преимущества
- На винтовые компрессоры FINI предоставляется полная 2-х летняя гарантия
- Винтовой блок собственного производства спроектирован, изготовлен и протестирован заводом FINI именно для винтовых компрессоров FINI
- Ременной привод с использованием поликлиновых ремней с увеличенным сроком службы 6000 часов
- Двигатели класса энергоэффективности IE3 снижают потребление электроэнергии и позволяют экономить около 5% электричества
- Центробежный вентилятор и радиатор большой площади гарантируют работу компрессора даже в экстремальных условиях