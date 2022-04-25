Преимущества

Три датчика измерения влажности

Возможность подключения внешнего датчика температуры и влажности воздуха

При измерении не повреждается поверхность материала

Встроенные градуировочные зависимости

Аккумуляторные батареи

Цветной дисплей 320х240 пикс

Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, древесины и строительных материалов. Все измерительные датчики встроены в корпус прибора и при помощи интуитивно понятной панели управления оператор всегда может выбрать нужный режим. Для простоты считывания вся необходимая информация выводится на экран. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман или может храниться в коробке с инструментами.