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Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Арт. X98117
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Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Арт. X98117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|139х62х33
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Комнатный
|Нет
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- Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, древесины и строительных материалов. Все измерительные датчики встроены в корпус прибора и при помощи интуитивно понятной панели управления оператор всегда может выбрать нужный режим. Для простоты считывания вся необходимая информация выводится на экран. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман или может храниться в коробке с инструментами.
Преимущества
- Три датчика измерения влажности
- Возможность подключения внешнего датчика температуры и влажности воздуха
- При измерении не повреждается поверхность материала
- Встроенные градуировочные зависимости
- Аккумуляторные батареи
- Цветной дисплей 320х240 пикс