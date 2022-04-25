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Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
5.0
2
14 990 ₽
Гигрометры
  • Персональная скидка
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Арт. X98117
5.0
2
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
  • Персональная скидка
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024
Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024

Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024

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14 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X98117
5.0
2

Характеристики

Производитель
Condtrol
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
139х62х33
Комнатный
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Влагомер строительных материалов и воздуха Condtrol Hydro Pro new 3-14-024 предназначен для измерения температуры и влажности воздуха, древесины и строительных материалов. Все измерительные датчики встроены в корпус прибора и при помощи интуитивно понятной панели управления оператор всегда может выбрать нужный режим. Для простоты считывания вся необходимая информация выводится на экран. Благодаря компактным размерам прибор легко помещается в карман или может храниться в коробке с инструментами.

    Преимущества

    • Три датчика измерения влажности
    • Возможность подключения внешнего датчика температуры и влажности воздуха
    • При измерении не повреждается поверхность материала
    • Встроенные градуировочные зависимости
    • Аккумуляторные батареи
    • Цветной дисплей 320х240 пикс