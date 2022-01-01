Влагомер Testo 606-2
Арт. geototal_334
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|119х46х25
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Комнатный
|Нет
- Измеритель влажности древесины и стройматериалов Testo 606-2 - это измерительный прибор, сконструированный для каждодневного использования. Область применения - определение влажности материалов. Данная модель оснащена дополнительными функциями, например, функция самодиагностики, которая служит для получения наиболее точных результатов.
Преимущества
- Для более точного измерения влажности древесины и стройматериаллов возможно предварительное указание измеряемых материалов
- Возможность удержания полученного результата на экране
- Термогидрометр предназначен для определения температуры и влажности окружающего воздуха, влажности древесины и стройматериалов
- На дисплее одновременно отображается температура, влажность воздуха, а также влажность материала
- Определение точки росы и температуры смоченного термометра
- Встроенная функция самодиагностики
- При определении температуры можно выбрать одну из двух единиц измерения - С или F