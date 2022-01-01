Влагомер Testo 606-2

Преимущества

Для более точного измерения влажности древесины и стройматериаллов возможно предварительное указание измеряемых материалов

Возможность удержания полученного результата на экране

Термогидрометр предназначен для определения температуры и влажности окружающего воздуха, влажности древесины и стройматериалов

На дисплее одновременно отображается температура, влажность воздуха, а также влажность материала

Определение точки росы и температуры смоченного термометра

Встроенная функция самодиагностики

При определении температуры можно выбрать одну из двух единиц измерения - С или F

Измеритель влажности древесины и стройматериалов Testo 606-2 - это измерительный прибор, сконструированный для каждодневного использования. Область применения - определение влажности материалов. Данная модель оснащена дополнительными функциями, например, функция самодиагностики, которая служит для получения наиболее точных результатов.