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Влагомер Testo 606-2
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Гигрометры
    Влагомер Testo 606-2
    Арт. geototal_334
    Влагомер Testo 606-2
    Влагомер Testo 606-2
    Влагомер Testo 606-2
      Влагомер Testo 606-2
      Влагомер Testo 606-2
      Влагомер Testo 606-2

      Влагомер Testo 606-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_334

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		119х46х25
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель влажности древесины и стройматериалов Testo 606-2 - это измерительный прибор, сконструированный для каждодневного использования. Область применения - определение влажности материалов. Данная модель оснащена дополнительными функциями, например, функция самодиагностики, которая служит для получения наиболее точных результатов.

        Преимущества

        • Для более точного измерения влажности древесины и стройматериаллов возможно предварительное указание измеряемых материалов
        • Возможность удержания полученного результата на экране
        • Термогидрометр предназначен для определения температуры и влажности окружающего воздуха, влажности древесины и стройматериалов
        • На дисплее одновременно отображается температура, влажность воздуха, а также влажность материала
        • Определение точки росы и температуры смоченного термометра
        • Встроенная функция самодиагностики
        • При определении температуры можно выбрать одну из двух единиц измерения - С или F