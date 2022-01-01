Влагомер Testo 608-H1
Арт. geototal_320
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|111х90х40
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Комнатный
|Нет
- Термогигрометр Testo 608-H1 - это устройство, сконструированное для определения температуры и влажности окружающего воздуха. Данная модель оснащена двухстрочным дисплеем, на котором отображаются полученные результаты. Управлять работой удобно при помощи встроенной кнопочной панели.
Преимущества
- Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором одновременно отображается измеренная температура и влажность
- Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой термогигрометра Testo 608-H1
- Функция отображения максимального и минимального значения
- Расчет точки росы
- Хорошая видимость дисплея даже с большого расстояния
- Разрешение - 0.1 °C и 0.1 % относительной влажности
- Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности