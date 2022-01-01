Влагомер Testo 608-H1

Преимущества

Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором одновременно отображается измеренная температура и влажность

Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой термогигрометра Testo 608-H1

Функция отображения максимального и минимального значения

Расчет точки росы

Хорошая видимость дисплея даже с большого расстояния

Разрешение - 0.1 °C и 0.1 % относительной влажности

Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности

Термогигрометр Testo 608-H1 - это устройство, сконструированное для определения температуры и влажности окружающего воздуха. Данная модель оснащена двухстрочным дисплеем, на котором отображаются полученные результаты. Управлять работой удобно при помощи встроенной кнопочной панели.