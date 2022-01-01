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Влагомер Testo 608-H1
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Гигрометры
    Влагомер Testo 608-H1
    Арт. geototal_320
    Влагомер Testo 608-H1
    Влагомер Testo 608-H1
    Влагомер Testo 608-H1
      Влагомер Testo 608-H1
      Влагомер Testo 608-H1
      Влагомер Testo 608-H1

      Влагомер Testo 608-H1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_320

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		111х90х40
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Термогигрометр Testo 608-H1 - это устройство, сконструированное для определения температуры и влажности окружающего воздуха. Данная модель оснащена двухстрочным дисплеем, на котором отображаются полученные результаты. Управлять работой удобно при помощи встроенной кнопочной панели.

        Преимущества

        • Устройство оснащено ЖК-дисплеем, на котором одновременно отображается измеренная температура и влажность
        • Интуитивно понятная кнопочная панель - для простоты управления работой термогигрометра Testo 608-H1
        • Функция отображения максимального и минимального значения
        • Расчет точки росы
        • Хорошая видимость дисплея даже с большого расстояния
        • Разрешение - 0.1 °C и 0.1 % относительной влажности
        • Устойчивый к воздействиям конденсата сенсор влажности