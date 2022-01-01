Влагомер Testo 622 с индикатором давления
Арт. geototal_336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|185х105х36
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Комнатный
|Нет
Testo 622 термогигрометр, с отображением абсолютного давления, включая протокол калибровки, батарейки и крепление. В дополнение к температуре и влажности, testo 622 также измеряет абсолютное давление.
Преимущества
- Подставка для настольной установки и подвес для крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор в помещении
- Большой, четкий, удобный для считывания показаний дисплей
- Точное измерение температуры, влажности и абсолютного давления
- Все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время
- Калибровка и настройка измерительного прибора на месте замера возможны с помощью специального ПО для калибровки и настройки
- Настраиваемая функция напоминания о калибровке