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Влагомер Testo 622 с индикатором давления
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Гигрометры
    Влагомер Testo 622 с индикатором давления
    Арт. geototal_336
    Влагомер Testo 622 с индикатором давления

      Влагомер Testo 622 с индикатором давления

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      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_336

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		185х105х36
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Testo 622 термогигрометр, с отображением абсолютного давления, включая протокол калибровки, батарейки и крепление. В дополнение к температуре и влажности, testo 622 также измеряет абсолютное давление.

        Преимущества

        • Подставка для настольной установки и подвес для крепления к стене, позволяют оптимально разместить прибор в помещении
        • Большой, четкий, удобный для считывания показаний дисплей
        • Точное измерение температуры, влажности и абсолютного давления
        • Все важные данные на виду: текущие измеренные значения, дата и время
        • Калибровка и настройка измерительного прибора на месте замера возможны с помощью специального ПО для калибровки и настройки
        • Настраиваемая функция напоминания о калибровке 