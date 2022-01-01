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Влагомер Testo 625
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Гигрометры
    Влагомер Testo 625
    Арт. geototal_335
    Влагомер Testo 625
    Влагомер Testo 625
      Влагомер Testo 625
      Влагомер Testo 625

      Влагомер Testo 625

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_335

      Характеристики

      Производитель
      		Testo
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		182х64х40
      Комнатный
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Влагомер Testo 625 - компактный прибор с наконечником зонда влажности и температуры в комплекте. Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, температуру шарика смоченного термометра или точку росы, также как и температуру. При измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).

        Преимущества

        • Отображает температуру/ относительную влажность/температуру шарика смоченного термометра/ точку росы
        • Отображение максимального/ минимального значений
        • Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее
        • Подсветка дисплея
        • Функция автоматического выключения
        • Прочный защитный чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и повреждений (опция)
        • Запатентованный сенсор влажности
        • Гарантированная стабильность показаний в течении двух лет
        • Прибор внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ. 