Влагомер Testo 625
Арт. geototal_335
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|182х64х40
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Комнатный
|Нет
Влагомер Testo 625 - компактный прибор с наконечником зонда влажности и температуры в комплекте. Большой двухстрочный дисплей отображает значения влажности, температуру шарика смоченного термометра или точку росы, также как и температуру. При измерении в труднодоступных местах, наконечник зонда влажности легко отсоединить и прикрепить к рукоятке через кабель зонда (принадлежность).
Преимущества
- Отображает температуру/ относительную влажность/температуру шарика смоченного термометра/ точку росы
- Отображение максимального/ минимального значений
- Кнопка Hold для фиксации измеренного значения на дисплее
- Подсветка дисплея
- Функция автоматического выключения
- Прочный защитный чехол TopSafe, для защиты прибора от грязи и повреждений (опция)
- Запатентованный сенсор влажности
- Гарантированная стабильность показаний в течении двух лет
- Прибор внесен в Государственный Реестр Средств измерений РФ.