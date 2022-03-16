Мундштук внутренний ацетиленовый №6 Джет к резаку Р1, латунь

Мундштук внутренний №6 - служит как сменная деталь к резаку Р1 Джет, для правильного смешения газов и формирования струи пламени. Материал - латунь. Толщина разрезаемого металла: 200 - 300 мм. Рабочий газ - ацетилен/пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

Преимущества