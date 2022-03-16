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Мундштук внутренний ацетиленовый №6 Джет к резаку Р1, латунь
5.0
2
60 ₽
Мундштуки для резаков
    Мундштук внутренний №6 Джет, латунь
    Арт. 706244
    5.0
    2
    Мундштук внутренний ацетиленовый №6 Джет к резаку Р1, латунь

      Мундштук внутренний №6 Джет, латунь

      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 706244
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Джет
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		внутренний
      Размер
      		№6
      Все характеристики
      60 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Мундштук внутренний №6 - служит как сменная деталь к резаку Р1 Джет, для правильного смешения газов и формирования струи пламени. Материал - латунь. Толщина разрезаемого металла: 200 - 300 мм. Рабочий газ - ацетилен/пропан. Мундштук является основной частью резака, который в процессе резки довольно быстро поддается изнашиванию. Для правильной работы необходимо знать верные размеры каналов подбираемого мундштука.

        Преимущества

        • Конструкция мундштука позволяет рассеивать пламя и равномерно прогревать металл для комфортного реза
        • Надежность и долговечность