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Газовая колонка AEG GWH 11E N13
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Газовые водонагреватели
    Газовая колонка AEG GWH 11E N13
    Арт. X1695670
    Газовая колонка AEG GWH 11E N13

      Газовая колонка AEG GWH 11E N13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695670

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Вес, кг
      		11.6
      Габариты, мм
      		654x354x240
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый проточный водонагреватель AEG GWH 11E N13 обеспечивает мгновенный нагрев воды. Встроенная автоматика регулирует подачу газа в теплообменник, обеспечивая безопасную работу газовой горелки. Предусмотрено два режима работы: экономичный и наиболее эффективный нагрев. На панели управления расположены регуляторы, с помощью которых устанавливает температура воды. Разжигание пламени происходит автоматически при включении воды, за счет батареек.

        Преимущества:

        • Газовая горелка выполнена из нержавеющей стали;
        • Теплообменник выполнен из меди с алюминиевым покрытием;
        • Пъезорозжиг запальной горелки;
        • Для удаления отработанных газов прибор должен быть подключен к дымоходу с естественной тягой;
        • Система модуляции пламени позволяет мгновенно регулировать высоту пламени при разном расходе воды и поддерживает заданную температуру горячей воды на выходе;
        • Два режима нагрева – экономичный режим и режим полной мощности;
        • Плавная регулировка температуры нагрева воды позволяет точно настроить требуемую температуру;
        • Многоуровневая система безопасности;
        • Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.