Газовая колонка AEG GWH 11E N13
Арт. X1695670
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|11.6
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Габариты, мм
|654x354x240
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Фильтр для газа
|Нет
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Газ-контроль
|Нет
- Газовый проточный водонагреватель AEG GWH 11E N13 обеспечивает мгновенный нагрев воды. Встроенная автоматика регулирует подачу газа в теплообменник, обеспечивая безопасную работу газовой горелки. Предусмотрено два режима работы: экономичный и наиболее эффективный нагрев. На панели управления расположены регуляторы, с помощью которых устанавливает температура воды. Разжигание пламени происходит автоматически при включении воды, за счет батареек.
Преимущества:
- Газовая горелка выполнена из нержавеющей стали;
- Теплообменник выполнен из меди с алюминиевым покрытием;
- Пъезорозжиг запальной горелки;
- Для удаления отработанных газов прибор должен быть подключен к дымоходу с естественной тягой;
- Система модуляции пламени позволяет мгновенно регулировать высоту пламени при разном расходе воды и поддерживает заданную температуру горячей воды на выходе;
- Два режима нагрева – экономичный режим и режим полной мощности;
- Плавная регулировка температуры нагрева воды позволяет точно настроить требуемую температуру;
- Многоуровневая система безопасности;
- Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.