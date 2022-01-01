Газовая колонка AEG GWH 11E N13

Преимущества:

Газовая горелка выполнена из нержавеющей стали;

Теплообменник выполнен из меди с алюминиевым покрытием;

Пъезорозжиг запальной горелки;

Для удаления отработанных газов прибор должен быть подключен к дымоходу с естественной тягой;

Система модуляции пламени позволяет мгновенно регулировать высоту пламени при разном расходе воды и поддерживает заданную температуру горячей воды на выходе;

Два режима нагрева – экономичный режим и режим полной мощности;

Плавная регулировка температуры нагрева воды позволяет точно настроить требуемую температуру;

Многоуровневая система безопасности;

Высокое качество материалов и элементов обеспечит долгий срок службы прибора.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый проточный водонагреватель AEG GWH 11E N13 обеспечивает мгновенный нагрев воды. Встроенная автоматика регулирует подачу газа в теплообменник, обеспечивая безопасную работу газовой горелки. Предусмотрено два режима работы: экономичный и наиболее эффективный нагрев. На панели управления расположены регуляторы, с помощью которых устанавливает температура воды. Разжигание пламени происходит автоматически при включении воды, за счет батареек.