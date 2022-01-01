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Водонагреватель газовый AEG GWH 14RN
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Газовые водонагреватели
    Водонагреватель газовый AEG GWH 14RN
    Арт. X1695671
    Водонагреватель газовый AEG GWH 14RN

      Водонагреватель газовый AEG GWH 14RN

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1695671

      Характеристики

      Производитель
      		AEG
      Вес, кг
      		14
      Габариты, мм
      		722x350x256
      Фильтр для газа
      		Нет
      Газ-контроль
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый водонагреватель AEG GWH-14RN содержит кроме основных деталей медный радиатор и газовую горелку из нержавеющей стали. Управление режимами работы производится двумя реле, которые расположены на лицевой стороне. Один из них отвечает за плавное изменение температуры, а другой - за мощность нагрева. Для розжига газовой горелки используется встроенный пьезоэлемент. При установке аппарата требуется подвести трубу дымохода к естественной вытяжке для вывода продуктов горения и отработанных газов. Водонагреватель обладает рядом защит для создания правильной и безопасной работы.

        Преимущества:

        • Корпус газового водонагревателя AEG GWH-14RN защищен антикоррозийным составом для долголетней эксплуатации;
        • Напорный тип нагрева воды;
        • Вывод продуктов сгорания осуществляется через верхний патрубок дымохода;
        • Регулировка температуры и мощности позволяют создать необходимый поток воды;
        • Способен оснастить горячей водой несколько водоразборных точек;
        • Два режима нагрева;
        • Поджиг горелки осуществляется пьезоэлементом;
        • Горелка может работать при низком давлении газа;
        • Высокая безопасность аппарата;
        • Длительный срок эксплуатации;
        • Диаметр дымохода составляет 12.5 см.

        Комплектация:

        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.