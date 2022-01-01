Водонагреватель газовый AEG GWH 14RN
Арт. X1695671
Характеристики
|
Производитель
|
Вес, кг
|14
|
Габариты, мм
|722x350x256
|
Фильтр для газа
|Нет
|
Газ-контроль
|Нет
- Газовый водонагреватель AEG GWH-14RN содержит кроме основных деталей медный радиатор и газовую горелку из нержавеющей стали. Управление режимами работы производится двумя реле, которые расположены на лицевой стороне. Один из них отвечает за плавное изменение температуры, а другой - за мощность нагрева. Для розжига газовой горелки используется встроенный пьезоэлемент. При установке аппарата требуется подвести трубу дымохода к естественной вытяжке для вывода продуктов горения и отработанных газов. Водонагреватель обладает рядом защит для создания правильной и безопасной работы.
Преимущества:
- Корпус газового водонагревателя AEG GWH-14RN защищен антикоррозийным составом для долголетней эксплуатации;
- Напорный тип нагрева воды;
- Вывод продуктов сгорания осуществляется через верхний патрубок дымохода;
- Регулировка температуры и мощности позволяют создать необходимый поток воды;
- Способен оснастить горячей водой несколько водоразборных точек;
- Два режима нагрева;
- Поджиг горелки осуществляется пьезоэлементом;
- Горелка может работать при низком давлении газа;
- Высокая безопасность аппарата;
- Длительный срок эксплуатации;
- Диаметр дымохода составляет 12.5 см.
Комплектация:
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.