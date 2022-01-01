Водонагреватель газовый AEG GWH 14RN

Преимущества:

Корпус газового водонагревателя AEG GWH-14RN защищен антикоррозийным составом для долголетней эксплуатации;

Напорный тип нагрева воды;

Вывод продуктов сгорания осуществляется через верхний патрубок дымохода;

Регулировка температуры и мощности позволяют создать необходимый поток воды;

Способен оснастить горячей водой несколько водоразборных точек;

Два режима нагрева;

Поджиг горелки осуществляется пьезоэлементом;

Горелка может работать при низком давлении газа;

Высокая безопасность аппарата;

Длительный срок эксплуатации;

Диаметр дымохода составляет 12.5 см.

Комплектация:

Инструкция;

Гарантийный талон;

Упаковка.

Газовый водонагреватель AEG GWH-14RN содержит кроме основных деталей медный радиатор и газовую горелку из нержавеющей стали. Управление режимами работы производится двумя реле, которые расположены на лицевой стороне. Один из них отвечает за плавное изменение температуры, а другой - за мощность нагрева. Для розжига газовой горелки используется встроенный пьезоэлемент. При установке аппарата требуется подвести трубу дымохода к естественной вытяжке для вывода продуктов горения и отработанных газов. Водонагреватель обладает рядом защит для создания правильной и безопасной работы.