Преимущества

Внутренний бак Термекс H 15 U pro ЭдЭБ00121 с покрытием биостеклофарфор надежно защищен от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей - как в фарфоровом кувшине

Покрытие делает бак устойчивым к перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин от активной эксплуатации

Модель с верхним подключением позволяет удобно разместить HIT PRO даже в небольшом пространстве

Все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает удобно настраивать температуру - буквально, одним движением

Прибор устанавливается на стену над или под раковину

Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали

Защита от включения без воды

Защиты от перегрева

Прибор оснащен капилярным термостатом

Индикация включения

Индикация нагрева

Длительный срок службы

Предохранительный клапан типа GP на 8 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе

Удобный механический регулятор, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева Min/ECO/Max

Минимальное давление воды - 0,5 мПа

Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro предназначен для нагрева воды в баке объемом 15 литров. Прибор обладает прочным и стильным корпусом, имеет механическую панель управления и верхнюю подводку воды. Агрегат оснащен нагревательным элементом из нержавеющей стали. Внутренний бак покрыт стеклофарфором для защиты от коррозии.