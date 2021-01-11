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Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro
4.2
17
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro
    Арт. X393943
    4.2
    17
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro

      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393943
      4.2
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex H 15 U pro предназначен для нагрева воды в баке объемом 15 литров. Прибор обладает прочным и стильным корпусом, имеет механическую панель управления и верхнюю подводку воды. Агрегат оснащен нагревательным элементом из нержавеющей стали. Внутренний бак покрыт стеклофарфором для защиты от коррозии.

        Преимущества

        • Внутренний бак Термекс H 15 U pro ЭдЭБ00121 с покрытием биостеклофарфор надежно защищен от коррозии и сохраняет воду чистой и свежей - как в фарфоровом кувшине
        • Покрытие делает бак устойчивым к перепадам температур, гидроударам и появлению микротрещин от активной эксплуатации
        • Модель с верхним подключением позволяет удобно разместить HIT PRO даже в небольшом пространстве
        • Все элементы управления расположены на лицевой панели, что помогает удобно настраивать температуру - буквально, одним движением
        • Прибор устанавливается на стену над или под раковину
        • Нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали
        • Защита от включения без воды
        • Защиты от перегрева
        • Прибор оснащен капилярным термостатом
        • Индикация включения
        • Индикация нагрева
        • Длительный срок службы
        • Предохранительный клапан типа GP на 8 атмосфер для защиты от избыточного давления в системе
        • Удобный механический регулятор, позволяющий простым поворотом установить требуемую температуру нагрева Min/ECO/Max
        • Минимальное давление воды - 0,5 мПа