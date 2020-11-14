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Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
4.1
17
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
    Арт. X393200
    4.1
    17
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
    Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
      Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U

      Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393200
      4.1
      17

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляционный электрический бытовой водонагреватель Термекс N 10 U ЭдЭБ00938 предназначен для нагрева 10 литров воды в сантехнических нуждах.

        Преимущества

        • Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением
        • Термекс N 10 U ЭдЭБ00938 отличается скромными габаритами, что делает его идеальным для установки под раковину, а также в ванной комнате
        • Внутренний бак из нержавеющей стали G.5 с защитой от коррозии обеспечивает стабильную и длительную работу нагревателя
        • Нагревательный элемент выполнен из меди
        • Компактность - позволяет разместить водонагреватель даже в малогабаритных кухнях и ванных комнатах
        • Индикатор режима работы ECO
        • Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды
        • Модель с верхним размещением патрубков
        • Простой механический регулятор для установки температуры
        • Количество анодов - 1
        • Минимальное давление в системе - 0,5 бар
        • Может подключаться к нескольким точкам водоразбора
        • Индикация включения
        • Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами
        • На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН) и датчики термостата и термовыключателя
        • ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С
        • Термовыключатель служит для предохранения ЭВН от перегрева и отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше 95°С