Электрический накопительный водонагреватель Thermex N 10 U
Арт. X393200
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Аккумуляционный электрический бытовой водонагреватель Термекс N 10 U ЭдЭБ00938 предназначен для нагрева 10 литров воды в сантехнических нуждах.
Преимущества
- Простой, доступный и надежный водонагреватель с удобным механическим управлением
- Термекс N 10 U ЭдЭБ00938 отличается скромными габаритами, что делает его идеальным для установки под раковину, а также в ванной комнате
- Внутренний бак из нержавеющей стали G.5 с защитой от коррозии обеспечивает стабильную и длительную работу нагревателя
- Нагревательный элемент выполнен из меди
- Компактность - позволяет разместить водонагреватель даже в малогабаритных кухнях и ванных комнатах
- Индикатор режима работы ECO
- Теплоизоляционное покрытие для поддержания температуры воды
- Модель с верхним размещением патрубков
- Простой механический регулятор для установки температуры
- Количество анодов - 1
- Минимальное давление в системе - 0,5 бар
- Может подключаться к нескольким точкам водоразбора
- Индикация включения
- Предназначен для обеспечения горячей водой бытовых и промышленных объектов, имеющих магистраль холодного водоснабжения с необходимыми параметрами
- На съемном фланце смонтированы трубчатый электронагреватель (ТЭН) и датчики термостата и термовыключателя
- ТЭН служит для нагрева воды и управляется термостатом, который имеет плавную регулировку температуры до 75°С
- Термовыключатель служит для предохранения ЭВН от перегрева и отключает ТЭН от сети при превышении температуры воды свыше 95°С