Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
Арт. О00000006790
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Бойлер (водонагреватель) Thermex ID 50V PRO — это устройство прямого нагрева, работающее по накопительному принципу. Горячая вода подготавливается в баке объемом 50 литров, а затем расходуется на хозяйственно-бытовые нужды. Нагрев воды внутри баков производится при помощи расположенных там трубчатых электронагревателей (ТЭНов) мощностью 0,7 и 1,3 кВт, управляемых термостатом.
Преимущества
- На передней поверхности водонагревателя расположена электронная панель управления. На ней пользователь может выставить температуру воды до 75С, которая будет автоматически поддерживаться термостатом
- Электроводонагреватель представляет собой сдвоенную емкость, изготовленную из нержавейки, общим объемом 50 литров, помещенную во внешний корпус черного цвета
- Прибор также снабжен экологически чистой пенополиуретановой теплоизоляцией, что сокращает потери тепла и экономит электроэнергию
- Водонагреватель Thermex ID 50V PRO снабжен термовыключателем, который не позволит прибору производить нагрев при температуре воды выше 95С и автоматически отключит его от электросети
- Бойлер также имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление через специальное дренажное отверстие. При установке бойлера должен быть предусмотрен слив из этого отверстия в канализацию