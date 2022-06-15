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Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
5.0
2
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
    Арт. О00000006790
    5.0
    2
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
    Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro
      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro

      Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000006790
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бойлер (водонагреватель) Thermex ID 50V PRO — это устройство прямого нагрева, работающее по накопительному принципу. Горячая вода подготавливается в баке объемом 50 литров, а затем расходуется на хозяйственно-бытовые нужды. Нагрев воды внутри баков производится при помощи расположенных там трубчатых электронагревателей (ТЭНов) мощностью 0,7 и 1,3 кВт, управляемых термостатом.

        Преимущества

        • На передней поверхности водонагревателя расположена электронная панель управления. На ней пользователь может выставить температуру воды до 75С, которая будет автоматически поддерживаться термостатом
        • Электроводонагреватель представляет собой сдвоенную емкость, изготовленную из нержавейки, общим объемом 50 литров, помещенную во внешний корпус черного цвета
        • Прибор также снабжен экологически чистой пенополиуретановой теплоизоляцией, что сокращает потери тепла и экономит электроэнергию
        • Водонагреватель Thermex ID 50V PRO снабжен термовыключателем, который не позволит прибору производить нагрев при температуре воды выше 95С и автоматически отключит его от электросети
        • Бойлер также имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление через специальное дренажное отверстие. При установке бойлера должен быть предусмотрен слив из этого отверстия в канализацию