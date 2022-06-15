Электрический аккумуляционный водонагреватель Thermex ID 50V Pro

Преимущества

На передней поверхности водонагревателя расположена электронная панель управления. На ней пользователь может выставить температуру воды до 75С, которая будет автоматически поддерживаться термостатом

Электроводонагреватель представляет собой сдвоенную емкость, изготовленную из нержавейки, общим объемом 50 литров, помещенную во внешний корпус черного цвета

Прибор также снабжен экологически чистой пенополиуретановой теплоизоляцией, что сокращает потери тепла и экономит электроэнергию

Водонагреватель Thermex ID 50V PRO снабжен термовыключателем, который не позволит прибору производить нагрев при температуре воды выше 95С и автоматически отключит его от электросети

Бойлер также имеет предохранительный клапан, который сбрасывает избыточное давление через специальное дренажное отверстие. При установке бойлера должен быть предусмотрен слив из этого отверстия в канализацию

Бойлер (водонагреватель) Thermex ID 50V PRO — это устройство прямого нагрева, работающее по накопительному принципу. Горячая вода подготавливается в баке объемом 50 литров, а затем расходуется на хозяйственно-бытовые нужды. Нагрев воды внутри баков производится при помощи расположенных там трубчатых электронагревателей (ТЭНов) мощностью 0,7 и 1,3 кВт, управляемых термостатом.