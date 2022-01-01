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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM
    Арт. X393219
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393219

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Да
      Дисплей
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50 V Slim оснащен баком на 50 литров. Специальная обработка нержавеющей стали обеспечивает прочность накопительного бака в сварных соединениях. Для надежности эксплуатации водонагреватель оснащен системой безопасности ABS 2.0, состоящей из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от работы без воды.

        Преимущества

        • Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму
        • Время нагрева воды до температуры 45 градусов составляет 1 час 56 минут
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм
        • Увеличенный магниевый анод - для защиты бака от коррозии
        • Предохранительный клапан на 6 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики
        • Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке
        • Теплоизоляция из пенополиуретана сводит теплопотери к минимуму
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
        • Защита от перегрева