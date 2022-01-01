Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM

Преимущества

Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму

Время нагрева воды до температуры 45 градусов составляет 1 час 56 минут

Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм

Увеличенный магниевый анод - для защиты бака от коррозии

Предохранительный клапан на 6 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики

Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит теплопотери к минимуму

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

Защита от перегрева

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50 V Slim оснащен баком на 50 литров. Специальная обработка нержавеющей стали обеспечивает прочность накопительного бака в сварных соединениях. Для надежности эксплуатации водонагреватель оснащен системой безопасности ABS 2.0, состоящей из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от работы без воды.