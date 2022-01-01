Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM
Арт. X393219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Да
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 50 V Slim оснащен баком на 50 литров. Специальная обработка нержавеющей стали обеспечивает прочность накопительного бака в сварных соединениях. Для надежности эксплуатации водонагреватель оснащен системой безопасности ABS 2.0, состоящей из устройства защитного отключения, активной электрической защиты и защиты от работы без воды.
Преимущества
- Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму
- Время нагрева воды до температуры 45 градусов составляет 1 час 56 минут
- Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм
- Увеличенный магниевый анод - для защиты бака от коррозии
- Предохранительный клапан на 6 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики
- Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит теплопотери к минимуму
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- Защита от перегрева