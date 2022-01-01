Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 80V SLIM

Преимущества

Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму

Время нагрева воды до температуры 45 градусов составляет 3 часа 6 минут

Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм

Увеличенный магниевый анод - для защиты бака от коррозии

Предохранительный клапан на 6 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики

Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит теплопотери к минимуму

Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя

Защита от перегрева

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 80 V Slim оснащен функцией ECO, осуществляющей периодическую очистку воды и внутренней поверхности аппарата от бактерий. Также предусмотрена система безопасности ABS 2.0, которая обеспечивает защиту от утечек и удара током, от перепадов напряжения и от работы без воды.