Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 80V SLIM
Арт. X393251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Да
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT ECO 80 V Slim оснащен функцией ECO, осуществляющей периодическую очистку воды и внутренней поверхности аппарата от бактерий. Также предусмотрена система безопасности ABS 2.0, которая обеспечивает защиту от утечек и удара током, от перепадов напряжения и от работы без воды.
Преимущества
- Бак водонагревателя имеет узкую цилиндрическую форму
- Время нагрева воды до температуры 45 градусов составляет 3 часа 6 минут
- Сварка MICRO PLAZMA TIG увеличивает прочность бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм
- Увеличенный магниевый анод - для защиты бака от коррозии
- Предохранительный клапан на 6 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики
- Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит теплопотери к минимуму
- Автоклавный фланец упрощает профилактику водонагревателя
- Защита от перегрева