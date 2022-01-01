Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 100V
Арт. X3932493
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Ariston ABS PLT R 100 V - настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали. Агрегат оснащен устройством защитного отключения для безопасности эксплуатации. Для установки и поддержания нужной температуры нагрева водонагреватель оснащен механическим термостатом.
Преимущества
- Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева
- Бак цилиндрической формы
- Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм.
- Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
- В комплект поставки входит предохранительный клапан
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке