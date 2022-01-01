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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 100V
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 100V
    Арт. X3932493
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 100V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 100V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X3932493

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ariston ABS PLT R 100 V - настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали. Агрегат оснащен устройством защитного отключения для безопасности эксплуатации. Для установки и поддержания нужной температуры нагрева водонагреватель оснащен механическим термостатом.

        Преимущества

        • Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева
        • Бак цилиндрической формы
        • Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах
        • Тестирование бака при 16 атм.
        • Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
        • В комплект поставки входит предохранительный клапан
        • Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке