Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 100V

Преимущества

Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева

Бак цилиндрической формы

Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм.

Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке

Ariston ABS PLT R 100 V - настенный накопительный электрический водонагреватель с баком из нержавеющей стали. Агрегат оснащен устройством защитного отключения для безопасности эксплуатации. Для установки и поддержания нужной температуры нагрева водонагреватель оснащен механическим термостатом.