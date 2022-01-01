Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 50V

Преимущества

Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева

Бак цилиндрической формы

Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм

Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке

Ariston LYDOS R ABS 50 V представляет собой надежный и безопасный в эксплуатации электрический накопительный водонагреватель, который позволит Вам на долгие годы решить проблему горячего водоснабжения в доме или квартире. Этот бойлер оборудован удобным механическим терморегулятором, при помощи которого Вы сможете управлять мощностью нагревательного элемента.