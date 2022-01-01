Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PLT R 50V
Арт. X393576
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
- Ariston LYDOS R ABS 50 V представляет собой надежный и безопасный в эксплуатации электрический накопительный водонагреватель, который позволит Вам на долгие годы решить проблему горячего водоснабжения в доме или квартире. Этот бойлер оборудован удобным механическим терморегулятором, при помощи которого Вы сможете управлять мощностью нагревательного элемента.
Преимущества
- Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева
- Бак цилиндрической формы
- Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм
- Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
- В комплект поставки входит предохранительный клапан
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке