Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V

Преимущества

Удобство эксплуатации. Технология распределения воды Nanomix позволяет получить больше горячей воды за меньшее время

Безопасность. Система ABS включает в себя устройство защитного отключения, обеспечивающее безопасность эксплуатации электрического накопительного водонагревателя ARISTON ABS PLT R 80 V

Долговечность. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой (антиоксидная защита) для защиты сварных швов от воздействия хлора и кислорода, растворенных в воде. Антиоксидная защита продлевает срок службы водонагревателя

Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева

Бак цилиндрической формы

Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах

Тестирование бака при 16 атм.

Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии

В комплект поставки входит предохранительный клапан

Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке

Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ABS PLT R 80 V оснащен накопительным баком из нержавеющей стали с дополнительной обработкой, обеспечивающей защиту сварных соединений от воздействия хлора и кислорода. В комплект поставки входит предохранительный клапан и электрический кабель. Предусмотрен механический термостат для установки и поддержания необходимой температуры нагрева.