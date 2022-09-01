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Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V
5.0
1
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V
    Арт. X39333
    5.0
    1
    Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V
    Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V
    Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V
    Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V

    Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V

    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Арт. X39333
    5.0
    1

    Характеристики

    Производитель
    		Ariston
    Объем, л
    		80
    Мощность, кВт
    		1.5
    Тип ТЭН
    		мокрый
    Внутреннее покрытие бака
    		нержавеющая сталь
    Макс. температура нагрева воды, °С
    		80
    Габариты, мм
    		758x450x480
    Способ установки
    		вертикальный
    Все характеристики
    Найти аналог
    Нет в наличии
    12 месяцев гарантии
    Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
    • Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ABS PLT R 80 V оснащен накопительным баком из нержавеющей стали с дополнительной обработкой, обеспечивающей защиту сварных соединений от воздействия хлора и кислорода. В комплект поставки входит предохранительный клапан и электрический кабель. Предусмотрен механический термостат для установки и поддержания необходимой температуры нагрева.

      Преимущества

      • Удобство эксплуатации. Технология распределения воды Nanomix позволяет получить больше горячей воды за меньшее время
      • Безопасность. Система ABS включает в себя устройство защитного отключения, обеспечивающее безопасность эксплуатации электрического накопительного водонагревателя ARISTON ABS PLT R 80 V
      • Долговечность. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой (антиоксидная защита) для защиты сварных швов от воздействия хлора и кислорода, растворенных в воде. Антиоксидная защита продлевает срок службы водонагревателя
      • Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева
      • Бак цилиндрической формы
      • Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах
      • Тестирование бака при 16 атм.
      • Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
      • В комплект поставки входит предохранительный клапан
      • Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке