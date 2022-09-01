Водонагреватель Ariston ABS PLT R 80V
Арт. X39333
Характеристики
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Производитель
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Объем, л
|80
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Мощность, кВт
|1.5
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Тип ТЭН
|мокрый
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Внутреннее покрытие бака
|нержавеющая сталь
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Макс. температура нагрева воды, °С
|80
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Габариты, мм
|758x450x480
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Способ установки
|вертикальный
- Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ABS PLT R 80 V оснащен накопительным баком из нержавеющей стали с дополнительной обработкой, обеспечивающей защиту сварных соединений от воздействия хлора и кислорода. В комплект поставки входит предохранительный клапан и электрический кабель. Предусмотрен механический термостат для установки и поддержания необходимой температуры нагрева.
Преимущества
- Удобство эксплуатации. Технология распределения воды Nanomix позволяет получить больше горячей воды за меньшее время
- Безопасность. Система ABS включает в себя устройство защитного отключения, обеспечивающее безопасность эксплуатации электрического накопительного водонагревателя ARISTON ABS PLT R 80 V
- Долговечность. Бак выполнен из нержавеющей стали с дополнительной обработкой (антиоксидная защита) для защиты сварных швов от воздействия хлора и кислорода, растворенных в воде. Антиоксидная защита продлевает срок службы водонагревателя
- Агрегат оснащен механическим термостатом с регулировкой температуры нагрева
- Бак цилиндрической формы
- Сварка Micro Plasma Tig увеличивает прочность накопительного бака в сварных швах
- Тестирование бака при 16 атм.
- Увеличенный магниевый анод обеспечивает защиту бака от коррозии
- В комплект поставки входит предохранительный клапан
- Теплоизоляция из пенополиуретана сводит потери тепла к минимуму, обеспечивая медленное остывание воды в баке