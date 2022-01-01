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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V
    Арт. X393196
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393196

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 50 V оснащен серебряным покрытием накопительного резервуара, которое очищает воду и защищает бак от коррозии. Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке. За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке. Функция ECO осуществляет автоматический цикл очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий и микроорганизмов.

        Преимущества

        • Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 7 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 50 V
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
        • Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику
        • Защита от перегрева