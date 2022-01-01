Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V

Преимущества

Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 7 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 50 V

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Защита от перегрева

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 50 V оснащен серебряным покрытием накопительного резервуара, которое очищает воду и защищает бак от коррозии. Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке. За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке. Функция ECO осуществляет автоматический цикл очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий и микроорганизмов.