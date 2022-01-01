Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 50V
Арт. X393196
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Ускоренный нагрев
|Нет
|
Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 50 V оснащен серебряным покрытием накопительного резервуара, которое очищает воду и защищает бак от коррозии. Электронный термометр обеспечивает точность контроля температуры воды в баке. За счет теплоизоляции из пенополиуретана осуществляется медленное остывание воды в баке. Функция ECO осуществляет автоматический цикл очистки воды и внутренней поверхности водонагревателя от бактерий и микроорганизмов.
Преимущества
- Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
- Предохранительный клапан на 7 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 50 V
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- Защита от перегрева