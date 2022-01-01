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Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V
    Арт. X393198
    Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V

      Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X393198

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 80 V оснащен современной системой безопасности ABS 2.0, которая включает устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы аппарата без воды.

        Преимущества

        • Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму
        • Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
        • Предохранительный клапан на 7 бар
        • Два точных датчика температуры NTC
        • Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 80 V
        • NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
        • Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
        • Автоклавный фланец упрощает профилактику
        • Защита от перегрева