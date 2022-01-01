Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V

Преимущества

Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму

Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов

Предохранительный клапан на 7 бар

Два точных датчика температуры NTC

Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 80 V

NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время

Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла

Автоклавный фланец упрощает профилактику

Защита от перегрева

Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 80 V оснащен современной системой безопасности ABS 2.0, которая включает устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы аппарата без воды.