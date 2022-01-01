Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS PRO ECO 80V
Арт. X393198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Электрический накопительный водонагреватель Ariston ABS Pro Eco 80 V оснащен современной системой безопасности ABS 2.0, которая включает устройство защитного отключения, активную электрическую защиту и защиту от работы аппарата без воды.
Преимущества
- Бак водонагревателя имеет цилиндрическую форму
- Сварка MICRO PLAZMA TIG обеспечивает прочность сварных швов
- Предохранительный клапан на 7 бар
- Два точных датчика температуры NTC
- Система автодиагностики упрощает обслуживание электрического накопительного водонагревателя Ariston ABS Pro Eco 80 V
- NANOMIX - уникальная форма рассекателя, обеспечивающая получению большего количества воды за меньшее время
- Теплоизоляция из пенополиуретана снижает потери тепла
- Автоклавный фланец упрощает профилактику
- Защита от перегрева